GoPro HERO11 Black, l’offerta è sorprendente: minimo storico

Uno dei maggior meriti di GoPro è di aver sdoganato un prodotto pensato per una nicchia e averlo farlo diventare di utilizzo comune. Stiamo parlando delle action camera, videocamere pensate per gli amanti degli sport estremi, ma che oramai vengono utilizzate per le attività più comuni. L’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda statunitense è la GoPro HERO11 Black e oggi lo troviamo in offerta su Amazon al minimo storico. Si tratta di una super promo, considerando che la videocamera ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissime settimane. La troviamo, infatti, con uno sconto "IVA" del 22% che fa risparmiare poco più di 120€ sul prezzo di listino.

La GoPro HERO11 Black segue sul solco tracciato negli anni precedenti, con design e funzionalità oramai amate da tutti gli appassionati. Rispetto al passato, però, c’è un ulteriore salto in avanti per quanto riguarda la qualità delle riprese (che ora arrivano fino a una risoluzione di 5,3K a 60 frame al secondo) e la dimensione del sensore, che permette di catturare una porzione più grande di scena. Inoltre, c’è anche la funzione "Blocca orizzonte" per video più fluidi e con l’orizzonte stabile anche se la fotocamera si inclina durante la registrazione.

GoPro HERO11 Black: caratteristiche e funzionalità

Con la nuova GoPro HERO11 Black fare video emozionanti mentre si fa trekking o surf non è mai stato così semplice. Il merito è anche del nuovo sensore fotografico che permette di registrare filmati con una qualità elevatissima: 5,3K a 60 frame al secondo e 4K a 120 frame per secondo. Inoltre, rispetto ai modelli precedenti, il sensore ha dimensioni anche più grandi e riesce a catturare una porzione di scena maggiore.

Non mancano le funzionalità e le tecnologie che GoPro ha imparato a farci apprezzare in questi anni. Grazie alla stabilizzazione HyperSmooth 5.0 ogni video è super stabile e con immagini fluidissime. AutoBoost, invece, determina automaticamente la stabilizzazione di cui ha bisogno il video, senza nessun intervento manuale. E con il "Blocco dell’orizzonte integrato" l’immagine resta stabile anche se la fotocamera si inclina di 360 gradi.

GoPro ha sviluppato anche dei nuovi effetti molto particolari per quando cala il sole. Durante le riprese in notturna è possibile aggiungere degli effetti come Star Trail, che sfrutta la rotazione terrestre per immortalare le stelle, oppure Light painting o le Scie luminose dei veicoli.

Ottima anche la resistenza della action cam. È completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità e resiste sia agli urti, alle cadute e anche alle temperature più estreme. Grazie alla nuova batteria Enduro, si ha un’autonomia maggiore rispetto al passato e resiste anche alle bassissime temperature.

GoPro HERO11 Black in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per la GoPro HERO11 Black: oggi la troviamo in offerta con uno sconto del 22% a 429€. Per l’action cam da pochissimo uscita sul mercato si tratta di una super promo e anche di un’ottima idea regalo in vista del Natale. Il risparmio è di poco superiore ai 120€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis e che si attiva direttamente nella fase di check-out. L’action cam è già disponibile e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

