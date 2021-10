Gossip Girl: quando arriva e dove vedere il sequel in Italia

Gossip Girl è uno dei più famosi teen drama degli ultimi vent’anni. Tanti giovani si sono appassionati ai personaggi, vivendo con loro drammi d’amore e problemi adolescenziali di ogni tipo. Ora, Gossip Girl è pronta a tornare in tv con un sequel ricco di novità.

La nuova serie sarà legata allo stesso universo narrativo, ma accoglierà un nuovo cast che meglio riflette la società contemporanea, sempre più fluida e multiculturale. Le storie saranno ambientate sempre nella scuola privata più prestigiosa dell’Upper East Side, dove i protagonisti saranno, ancora una volta, al centro di scandali e pettegolezzi trasmessi sui social. Il sequel è già sbarcato da mesi negli Stati Uniti su HBO Max, dove ha avuto un enorme successo, tanto da essere già stato rinnovato per una seconda stagione. Ecco dove vedere la serie in Italia e quando arriva.

Sequel Gossip Girl: dove vedere la prima stagione

La prima stagione debutta nel nostro Paese il 27 ottobre 2021 su Sky Serie e in streaming su NOW. La prima stagione verrà proposta senza interruzioni, mentre la seconda è già in programma: arriverà sempre sul palinsesto Sky a novembre.

Chi ancora non ha visto la serie originale, andata in onda dal 2007 al 2012 e composta da sei stagioni, può recuperare sempre su Sky: dal 22 ottobre saranno disponibili tutte le stagioni sia on demand, sia in streaming su NOW. A partire dalla stessa data, sintonizzandosi sul canale 113 del telecomando, sarà disponibile un pop-up completamente dedicato alla serie, dove verrà rilasciata una stagione al giorno.

I fedelissimi potranno rivivere tutte le emozioni dello show originale, poiché anche la nuova serie è creata e prodotta da Joshua Safran e si basa sempre sui romanzi di Cecily von Ziegesar. Ma allora quali sono le novità di Gossip Girl?

Sequel Gossip Girl: cast e trama

Le storie del sequel saranno narrate in chiave contemporanea e vedranno come protagonisti giovani volti, pronti a interpretare la nuova e sfavillante generazione dell’élite di Manhattan.

Ritroveremo la misteriosa "Gossip Girl" che sarà la narratrice della serie e prenderà la voce di Kristen Bell, proprio come nella serie madre. Nel cast, completamente rinnovato, troveremo Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

La trama racconterà le vicende della giovane Julien Calloway e la sua sorellastra Zoya, che finalmente possono trascorrere un po’ di tempo insieme lontane dai loro invadenti padri. Ma, proprio quando tutto sembra sereno, ritorna la misteriosa Gossip Girl. Iniziano, così, drammi, scottanti rivelazioni e umiliazioni sui social network. Proprio a causa di queste storie per tanti aspetti dolorose, il rapporto tra Julien e Zoya verrà messo a rischio.