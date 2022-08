I migliori decoder DVB-T2 per il digitale terrestre da acquistare nel 2022

Oramai la transizione dal vecchio al nuovo digitale terrestre è arrivata agli sgoccioli: tutte le Regioni italiane sono pronto per abbracciare la nuova tecnologia che porterà a un miglioramento della qualità dei contenuti. Miglioramento dovuto a un cambio dei codec e della tecnologia che obbliga gli italiani ad avere apparecchi ad hoc per ricevere il segnale del digitale terrestre. La maggior parte degli smart TV acquistati negli ultimi anni è in grado di ricevere il segnale del DVB-T2 (il digitale terrestre di nuova generazione), ma in alcuni casi è necessario intervenire acquistando un decoder esterno. Sul mercato ce ne sono molti, tutti simili tra di loro, ma che differiscono per alcune caratteristiche particolari. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati cinque, ognuno con le proprie peculiarità. Ma hanno un elemento in comune: il prezzo è alla portata di tutti. Ecco quali sono.

Il decoder Kingbox per il digitale terrestre permette di ricevere i canali del DVB-T2 senza troppi problemi. Uno dei punti forti è sicuramente la semplicità nella configurazione e nell’utilizzo: bastano pochissimi minuti per collegarlo al televisore e iniziare la sintonizzazione dei canali. Le funzionalità offerte dal decoder, però, non finiscono qui. Infatti, permette anche di trasmettere sul televisore immagini e video presenti su un supporto esterno, come ad esempio un hard disk portatile o una pennetta USB: basta collegarli all’uscita USB. Il decoder è anche in grado di connettersi a Internet per vedere i video su YouTube. Le soluzioni sono due: collegarlo direttamente al modem tramite cavo Ethernet, oppure inserire nella porta USB un’antenna Wi-Fi. Infine, il decoder permette anche di registrare su un supporto esterno i propri programmi preferiti, in modo da poterli rivedere quando si è in casa.

Il mini-decoder Leelbox è la soluzione ideale per chi ha poco spazio a disposizione e non vuole avere un decoder sul mobile del TV. Infatti, ha le stesse dimensioni di un Fire TV Stick e si collega direttamente alla porta HDMI del televisore. Il funzionamento è davvero molto semplice: da un lato lo si collega al TV tramite l’HDMI, dall’altro si collega il filo dell’antenna. Una volta accesso, impiega pochissimi minuti per fare la sintonizzazione dei canali e poi si potrà iniziare a vedere il nuovo digitale terrestre di seconda generazione. Nonostante le dimensioni così compatte, non mancano le funzionalità speciali: collegando un hard disk (formattato in FAT32) alla porta USB sarà possibile registrare i propri programmi preferiti per riprodurli in qualsiasi momento. Per i fanatici del suono, invece, c’è anche il supporto alla tecnologia Dolby Audio. Nella confezione è disponibile anche un telecomando con cui gestire sia il televisore sia il decoder.

Se avete in casa un televisore un po’ vecchio senza presa HDMI, avete la necessità di acquistare un decoder con uscita SCART. Modelli con questa caratteristica particolare non sono molti, ma alcuni sono ancora sul mercato. Come ad esempio questo che vi stiamo proponendo. Ha dimensioni molto compatte e si collega direttamente alla presa SCART del vostro televisore. Il funzionamento è semplice e ricalca quello di tutti gli altri decoder: una volta acceso e collegato, parte la sintonizzazione per ricevere i canali del DVB-T2. Sulla scocca troviamo anche una porta USB 2.0 alla quale collegare una chiavetta o un hard disk esterno per vedere sullo schermo del televisore immagini e video. Nella confezione troviamo anche un telecomando con funzione 2 in 1: può gestire sia il decoder sia il TV.

Tutti conosciamo Nokia per i suoi cellulari (prima) e per i suoi smartphone. In pochi sanno che il produttore finlandese ha lanciato sul mercato anche un suo decoder per il nuovo digitale terrestre. E rispetto a tutti gli altri si distingue per un design abbastanza ricercato, è quasi completamente piatto e occupa veramente poco spazio. Per quanto riguarda il montaggio, bastano cinque minuti. Basta collegarlo alla presa della corrente, al filo dell’antenna e al televisore tramite la porta HDMI. Una volta completati questi passaggi, bisogna far partire la sintonizzazione e il gioco è fatto. Rispetto agli altri decoder si distingue per una funzionalità molto utile: permette di creare delle liste di canali personalizzati in base ai propri gusti: solo cinema, solo sport, solo intrattenimento e via dicendo. Inoltre, grazie alla porta USB è possibile collegare chiavette o hard disk per tramettere video e foto.

Questo decoder per il digitale terrestre di nuova generazione è uno dei più completi che possiate trovare in circolazione. Oltre alla classica uscita HDMI per collegarlo al televisore, ha anche un’uscita SCART, molto utile con gli apparecchi più vecchi. La configurazione è molto veloce: come prima cosa bisogna collegarlo alla corrente, poi attaccare l’antenna e infine collegarlo al televisore. Supporta la tecnologia DVB-T2 e anche i formati MPEG-1, MPEG-2 e MPEG-4. Presenti le funzionalità premium: si possono registrare i propri programmi preferiti e collegarlo a Internet tramite l’uscita Ethernet per vedere i video su YouTube. Infine, collegando un supporto esterno è possibile anche vedere immagini e video direttamente sullo schermo del TV.

