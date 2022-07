I migliori monitor per PC

Con l’esplosione negli ultimi due anni dello smart working e del lavoro agile, sempre più persone hanno acquistato un monitor da collegare al proprio computer. La comodità di lavorare su uno schermo grande al posto del display del PC portatile è notevole e oltre a facilitare il lavoro, lo rende anche meno stressante. Avere un pannello da 23-27 pollici (o anche più grande) permette di fare più cose contemporaneamente e anche di avere una visione più chiara del lavoro da fare. Avere uno schermo top è molto utile anche a chi ama giocare al PC: un pannello in altissima definizione e con un refresh rate più elevato rispetto ai classici 60Hz permette di avere un piccolo vantaggio, soprattutto negli spara tutto e nei giochi più frenetici. Quindi, quale monitor acquistare? La risposta non può essere univoca, molto dipende dall’utilizzo che se ne fa. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni tra i migliori monitor per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato. Ecco quali sono

Acer EK240YCbif

Lo schermo per computer Acer EK240YC è il modello ideale per chi lavora in smart working e vuole spendere poco. Il monitor IPS ha una diagonale da 23,8" e una risoluzione FullHD che garantisce immagini molto dettagliate e colori vivaci. Ha anche un ottimo angolo di visualizzazione fino a 178 gradi senza perdere di qualità e mantenendo gli stessi colori. Si tratta di uno schermo molto versatile, utile sia per lavorare sia per vedere video su Internet, film e serie TV. Ha anche un refresh rate a 75Hz, caratteristica che fa felici gli amanti dei videogiochi. Altra caratteristica molto utile è la tecnologia BlueLightShield che protegge gli occhi dell’utente dalla luce blu, soprattutto dopo tante ore di utilizzo. La tecnologia Flickerless™, invece, elimina lo sfarfallio dello schermo. Il monitor Acer ha una doppia uscita video: sia HDMI sia VGA (utile con i computer più vecchi).

Acer EK240YC

Samsung Smart Monitor M5

Il nome dello Smart Monitor M5 di Samsung fa già intuire una delle caratteristiche più importanti (se non la più importante) del dispositivo. Si tratta, infatti, dell’unico monitor per PC dotato di uno Smart Hub con all’interno tutte le principali applicazioni per la smart TV, a partire dalle classiche piattaforme di streaming. Il modello di cui vi stiamo parlando è quello con schermo da 32", ottimo sia per lavorare sia per vedere al meglio film e serie TV. La risoluzione è FullHD e la qualità delle immagini è molto buona. C’è anche il supporto all’HDR10 e alle modalità Eye-Saver e Flicker-Free che riducono l’affaticamento degli occhi per una visione più confortevole. Per gestire al meglio lo Smart Hub e le varie applicazioni di Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e YouTube c’è anche un telecomando.

Il monitor Samsung si rivela molto utile anche per la produttività quotidiana, grazie alla possibilità di collegare facilmente computer, tablet e smartphone. Acquistandolo c’è anche la possibilità di utilizzare gratuitamente Office 365, la suite per il lavoro di Microsoft.

Samsung Smart Monitor M5 32 pollici

HP – PC V27e

Se siete alla ricerca di un monitor con un buon rapporto qualità-prezzo, l’HP V27e risponde alle vostre esigenze. Il dispositivo è dotato di un pannello IPS da 27" con risoluzione FHD che garantisce immagini chiare e nitide. Si presta a più utilizzi: ottimo per lo smart working grazie a uno schermo di grandi dimensioni, ottimo per vedere contenuti online, dai classici video fino alle serie TV e ai film. Il pannello da 27" permette anche di lavorare contemporaneamente su più documenti, ottimizzando il tempo e migliorando il lavoro quotidiano. Il monitor IPS ha un angolo di visione di ben 178 gradi senza perdita di qualità nei colori e nelle immagini. Il design borderless lo rende perfetto anche per chi ha poco spazio a disposizione. Lo si può collegare a un PC sia tramite la porta HDMI sia VGA.

HP V27e

HUAWEI MateView GT

Rispetto ai modelli visti finora, il Huawei MateView da 27" si differenzia per diversi aspetti legati soprattutto all’utilizzo che se ne può fare. Il monitor dell’azienda cinese è un vero top di gamma e le sue caratteristiche lo rendono ideale per gli amanti dei videogame e per i creativi. Ha un pannello curvo da 27" con risoluzione QHD (2560×1140) e con una frequenza di aggiornamento da ben 165Hz. Il design curvo rende i contenuti più coinvolgenti anche grazie alla frequenza di aggiornamento con una latenza bassissima. Non manca il supporto all’HDR10 che rende i contrasti ancora più accesi e ha una gamma dinamica molto elevata. La gamma cromatica P3, invece, è di livello cinematografico. Il monitor offre anche dei settaggi ad hoc per i videogiochi in base alla tipologia: MOBA, FPS, Sport. Il Huawei Mateview ha ricevuto anche la certificazione TUV Rheinland che assicura un basso valore per l’emissione di luce blu, in modo da non affaticare troppo gli occhi. Doppia uscita video: HDMI e DP.

HUAWEI MateView GT

Samsung Monitor SJ55W

Per chi svolge un lavoro particolare come quello del creativo, avere uno schermo professionale ad alte prestazioni può fare davvero la differenza. Ancora di più se questo monitor ha un rapporto d’aspetto di 21:9 (solitamente è 16:9), che aumenta ancora di più l’area di lavoro disponibile. Come ad esempio il monitor Samsung SJ55W da 34" e con una risoluzione WQHD (3440×1140). Per chi lavora nel mondo dei contenuti digitali è assolutamente un must have: più spazio per lavorare e allo stesso tempo meno spazio occupato sulla scrivania, perché svolge egregiamente il lavoro di due monitor affiancati. La funzione Picture-by-Picture mostra i contenuti di due fonti affiancati senza perdere qualità nella risoluzione. In questo modo il multitasking risulta essere molto più facile. Ha anche una frequenza di aggiornamento di 75Hz che si rivela sempre molto utile.

Samsung Monitor SJ55W