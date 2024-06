Samsung presenta i nuovi monitor ViewFinity: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung ha presentato i monitor Samsung ViewFinity S8, S7 e S5, device immaginati per i creativi e per l’utilizzo professionale e già disponibili sul sito ufficiale

Dopo la presentazione ufficiale dei monitor Odyssey OLED e degli smart monitor della serie M, Samsung ha ufficializzato anche i nuovi prodotti della serie ViewFinity, progettati per creativi e per l’utilizzo professionale.

Dispositivi molto più semplici rispetto a quelli che appena citati, che sono dedicati agli utenti office e che rinunciano a buona parte delle funzionalità smart puntando essenzialmente su un utilizzo più classico e sulla salute degli utenti, utilizzando le tecnologie Intelligent Eye Care per la salvaguardia della vista e sull’Easy Setup Stand, un sistema di regolazione della posizione dello schermo che garantisce ampia libertà di movimento e una semplicità d’uso davvero alla portata di tutti.

Samsung ViewFinity S8 (modelli S80UD e S80D): scheda tecnica e prezzi

I modelli ViewFinity S8 di Samsung sono disponibili in due versioni: quelle con schermi da 27 pollici con pannelli IPS e quelli con schermi da 32 pollici con pannelli VA. Tutte le versioni hanno una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Gli schermi sono compatibili anche col formato HDR10.

Parliamo di due prodotti essenzialmente speculari, che differiscono solo sulle opzioni di connettività: il modello S80UD ha tre porte USB-C, un ingresso HDMI 2.0, una display port, l’ethernet e un KVM switch (per passare rapidamente da un device in input all’atro), mentre il modello S80D deve rinunciare a queste ultime tre caratteristiche.

Su tutti e due i monitor c’è il sistema Intelligent Eye Care certificato TÜV Rheinland, con la possibilità di regolare in automatico la luminosità e la temperatura del colore in base all’ambiente di lavoro eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

Tutti e due i modelli della serie ViewFinity S8 sono già presenti sul sito ufficiale, ma per il momento è possibile acquistare solo l’S80D al prezzo consigliato di

ViewFinity S80D (27 pollici): 529 euro

ViewFinity S80D (32 pollici): 569 euro

Samsung ViewFinity S7 (S70D): scheda tecnica e prezzi

Anche il ViewFinity S7 è disponibile con schermo da 27 pollici con pannelli IPS e da 32 pollici con pannelli VA. La risoluzione è sempre in 4K (3.840×2.160 pixel) con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Gli schermi sono compatibili anche col formato HDR10.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo un ingresso HDMI 2.2 e una display port. Torna anche su questo modello il sistema Intelligent Eye Care certificato TÜV Rheinland che ha il compito di regolare le varie impostazioni dello schermo per proteggere gli occhi dell’utente.

I nuovi monitor della serie ViewFinity S7 sono già disponibili sulle pagine ufficiali di Samsung al prezzo di

ViewFinity S70D (27 pollici): 379 euro

ViewFinity S70D (32 pollici): 439 euro

Samsung ViewFinity S6 (modelli S60UD e S60D): scheda tecnica e prezzi

I diversi modelli della serie ViewFinity S6 (in foto) hanno uno schermo IPS LCD disponibile in tre diversi tagli con 24, 27 e 32 pollici, con risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) e refresh rate a 100 Hz. Torna anche su questi modelli la piena compatibilità con l’HDR10.

Come già visto per la serie S8, anche stavolta si tratta di due prodotti speculari, che divergono solo sulle opzioni di connettività con il modello S60UD che ha tre porte USB-C, un ingresso HDMI 2.0, una display port, l’ethernet e un KVM switch mentre il modello S60D, come per l’altra serie, deve rinunciare a queste ultime tre opzioni.

Anche stavolta è presente il sistema Intelligent Eye Care certificato TÜV Rheinland, che garantisce una protezione efficace degli occhi degli utenti

Tutte le versioni della serie ViewFinity S6 sono già disponibili sul sito ufficiale al prezzo consigliato di