I migliori smartwatch donna del 2022

Tra i tanti smartwatch che troviamo sul mercato c’è una sottocategoria specifica dedicati agli orologi smart pensati per le donne e con funzionalità a loro dedicate. Si tratta di smartwatch che permettono di tenere sotto controllo aspetti specifici della salute della donna e che l’aiutano durante la vita di tutti i giorni. Oramai di questi dispositivi se ne trovano tantissimi sul mercato e sono tutti molto validi. Solitamente questi smartwatch hanno anche un design un po’ più ricercato e un quadrante dalle dimensioni un po’ più contenute. Sul mercato se ne trovano tanti di questi dispositivi e trovare quello giusto per te può essere complicato: noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati cinque che si differenziano per aspetto, prezzo e funzionalità offerte. Ecco quali sono.

HUAWEI Watch GT 2

Il Huawei Watch GT2 da 42mm è la soluzione ideale per chi vuole un orologio smart con funzionalità avanzate e allo stesso tempo spendere relativamente poco. Lo smartwatch ha delle caratteristiche molto interessanti, a partire da uno schermo da 1,2" con quadrante circolare e un design molto elegante che lo rende adatto a qualsiasi tipo di outfit. Inoltre, grazie alle tante watch faces disponibili gratuitamente si può personalizzare il quadrante in qualsiasi momento.

L’orologio smart ha funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute. Grazie ai sensori presenti dentro la scocca è possibile misurare in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, oltre che il proprio livello di stress e la qualità del riposo notturno. Per le amanti dell’attività fisica troviamo più di 15 modalità sportive e anche un coach virtuale sempre pronto a spronarci a dare il meglio e che ci informa sull’andamento della performance. Lo smartwatch ha anche un sistema di geolocalizzazione avanzato che supporta il GPS e il GLONASS.

Collegando l’orologio alla smartphone è possibile ricevere sul polso le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata. Inoltre, avrai sempre sott’occhio l’agenda degli appuntamenti. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Huawei Watch GT2

Samsung Galaxy Watch4 40mm

Se sei alla ricerca di uno smartwatch che si prende cura della tua salute, il Samsung Galaxy Watch4 con schermo da 40mm è il dispositivo che fa per te. L’orologio smart dell’azienda sudcoreana è il primo ad avere dei sensori in grado di misurare la composizione del proprio corpo. Bastano pochissimi secondi al sensore Samsung BioActive per misurare la quantità di grasso, di acqua e di muscoli presenti all’interno del tuo corpo. Inoltre, è possibile effettuare anche un monitoraggio ECG per misurare la pressione sanguigna in tempo reale e scoprire eventuali anomalie. Tutti dati che vengono raccolti sullo smartphone e che possono essere condivisi facilmente con il proprio medico curante. Non manca la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio avanzato del sonno, con un report quotidiano che ti informa sulla qualità del riposo notturno.

Il Galaxy Watch4 offre anche tante modalità per l’allenamento e l’attività fisica: ben 90, tra cui troviamo la classica corsa, il ciclismo, il trekking e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Tutti i dati raccolti dagli allenamenti possono essere condivisi con i propri amici e li si può sfidare per vedere chi è più in forma.

Le dimensioni dell’orologio sono piuttosto contenute, con uno schermo che ha un diametro di 40mm. Il quadrante può essere personalizzato scegliendone uno dei tanti messi a disposizione direttamente da Samsung. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google.

Samsung Galaxy Watch4 40mm

Garmin vivomove 3S

Il Garmin vivomove 3S è un orologio che si differenzia da tutti gli altri. Infatti, rientra nella categoria degli smartwatch ibridi, cioè dei dispositivi che sono a metà tra un orologio analogico e uno intelligente. Dai primi riprendono il design, dai secondi alcune funzionalità smart. Il Garmin vivomove 3S, ad esempio, ha le classiche lancette di un orologio analogico, ma anche un piccolo schermo touch dove poter controllare alcuni parametri vitali e i dati sull’attività fisica.

Grazie ai sensori presenti dentro la scocca, l’orologio è in grado di monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca, la qualità del riposo notturno e il livello dello stress. C’è anche una funziona per il monitoraggio della salute della donna, per controllare il ciclo o la gravidanza. Non mancano nemmeno alcune app pre-caricate per tenere sotto controllo l’attività fisica con routine di allenamenti per yoga, forza funzionale, cardio e nuoto. Lo smartwatch ibrido può essere connesso anche allo smartphone per ricevere le notifiche sugli appuntamenti e sui messaggi ricevuti. La batteria ha una durata di circa cinque giorni.

Garmin vivomove 3S

Fitbit Versa 4

Il Fitbit Versa 4 è uno smartwatch avanzato in grado di monitorare diversi aspetti della propria attività fisica e del proprio stato di salute. Ha un design particolare, con uno schermo compatto di forma rettangolare con una buona luminosità e lo si può leggere anche sotto la luce del sole. Uno dei punti di forza del wearable sono le tante funzionalità offerte, anche grazie alla partnership con Google. A bordo, infatti, troviamo le migliori app della suite di Google, comprese Google Maps e Google Wallet.

Lo smartwatch mette a disposizione più di 40 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Per ogni attività si raccolgono tanti dati differenti che possono essere analizzati in qualsiasi momento sull’app dello smartphone. L’orologio è anche in grado di calcolare il Livello di Recupero Giornaliero per capire se il proprio corpo è pronto ad allenarsi o se bisogna aspettare ancora un po’. Il Fitbit Versa 4 ha anche dei sensori dedicati al monitoraggio della salute. Troviamo tantissimi indicatori che ci permettono di capire il nostro stato di salute: battito cardiaco (con rilevazione di fibrillazione atriale), saturazione dell’ossigeno nel sangue, qualità del riposo (con punteggio del sonno e della gestione dello stress), monitoraggio glicemia (solo sull’app), frequenza della respirazione, variazione della temperatura cutanea e monitoraggio del ciclo mestruale). La batteria ha una durata di circa una settimana.

Fitbit Versa 4

Apple Watch Series 8 GPS

L’Apple Watch 8 con cassa da 41mm è la soluzione ideale per chi cerca un orologio di design e allo stesso tempo con funzionalità avanzate. Lo smartwatch ha una cassa molto resistente e un display Retina always-on che si vede benissimo in qualsiasi situazione, anche all’aperto. Inoltre, è possibile personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces disponibili. Progettato per essere forte e resistente agli urti, protegge i sensori interni anche dalla polvere grazie alla certificazione IP6X e dall’acqua (fino a 50 metri).

Con l’orologio smart di Apple è possibile conoscere in ogni momento il proprio stato di salute, grazie a sensori che oltre a monitorare frequenza cardiaca, sonno e l’ossigeno nel sangue, misurano anche la temperatura corporea. Completamente nuova anche l’app dedicata agli allenamenti. Ora troviamo nuove viste che riassumono velocemente l’andamento del nostro allenamento e ci forniscono dati utili da analizzare. Tra gli sport supportati troviamo veramente di tutto, tra cui pilates e zumba. E con il GPS integrato è possibile scoprire in ogni momento come sta andando il proprio allenamento. L’autonomia della batteria è stata leggermente migliorata rispetto ai modelli precedenti.

Apple Watch 8