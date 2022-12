Natale si avvicina sempre di più e abbiamo sempre meno tempo per pensare a cosa regalare ad amici, parenti o partner. Di certo non mancano le idee, ma molto spesso sono dei doppioni di regali già fatti negli anni precedenti. Fortunatamente c’è un settore che ci offre sempre nuovi prodotti da poter acquistare in vista del Natale. Stiamo parlando degli elettrodomestici e dei dispositivi intelligenti per l’abitazione. Una lista praticamente infinita da cui attingere per regalare il prodotto perfetto il giorno di Natale. Tra robot aspirapolvere, lampadine smart, friggitrici ad aria e tantissimi altri dispositivi smart, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per aiutarci a risparmiare anche qualcosina sui regali di Natale ci viene in nostro soccorso anche Amazon. Il sito di e-commerce ha lanciato da oramai qualche giorno le "Offerte di Natale", un evento che finirà il 22 dicembre in cui è possibile trovare migliaia di prodotti in offerta e al minimo storico. E logicamente non mancano i prodotti per la casa.

Questa guida all’acquisto l’abbiamo suddivisa per fasce di prezzo (50€, 100€ e 200€), in modo che possiate trovare più facilmente il prodotto ideale da regalare a Natale 2022.

I migliori regali di Natale per la casa sotto i 50 euro

Con un budget di 50€ di certo non mancano le idee regalo per la casa. Anzi, tutt’altro. Ad esempio rientrano in questa fascia tantissimi prodotti Amazon, come ad esempio l’ultimissimo Amazon Echo Dot di quinta generazione (anche nella versione con orologio), oppure le intramontabili Fire Tv Stick. Altre va

Echo Dot quinta generazione

Echo Dot quinta generazione con orologio

Echo Dot terza generazione

Echo Show 5

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Oltre ai dispositivi smart di Amazon, troviamo anche dispositivi un po’ meno "intelligenti", ma altrettanto utili. I classici elettrodomestici che non passano mai di moda come lo spremiagrumi elettrico, oppure una bistecchiera per cucinare velocemente un piatto per la cena o il pranzo. Di seguito una lista con gli elettrodomestici lowcost più utili da regalare a Natale 2022.

Severin 2103 macchina per waffel

Severin Kg 2394 Bistecchiera Elettrica 800W

Russell Hobbs Spremiagrumi Elettrico

Severin RG 2372, Raclette 1300 W

Philips stiratore verticale

Per concludere non può mancare uno degli elettrodomestici più amati degli italiani: la macchina per il caffè espresso. A meno di 50€ troviamo in offerta questa ottima Bialetti Gioia con 32 capsule incluse.

Bialetti Gioia

I migliori regali di Natale per la casa sotto i 100 euro

Aumentando il budget fino a 100€, migliorano anche le idee regalo. Si va da elettrodomestici con funzionalità più avanzate, tra cui anche le friggitrici ad aria smart. Non mancano, poi le scope elettriche e l’aspirapolvere con tecnologia ciclonica, un must have per chi vuole pulire casa in pochissimo tempo. E poi ci viene sempre in soccorso Amazon con i suoi prodotti. Oltre agli smart speaker e alle chiavette per rendere smart il proprio televisore, troviamo anche dispositivi per la sicurezza domestica, come il campanello smart Ring.

Echo Show 8

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Ring Video Doorbell

Severin SM 3583 Montalatte Automatico

SEVERIN FR 2445 Friggitrice ad aria calda XXL

Moulinex Easy Fry Compact Precision

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L

Rowenta RO2981 Swift Power Cyclonic

Rowenta RO2913 Swift Power Cyclonic

Sodastream Terra Megapack

Russell Hobbs Pentola elettrica

Bonus track: l’immancabile macchinetta per il caffè. A meno di 100€ e con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino troviamo la Lavazza a Modo Mio con 64 capsule Crema e gusto. Il regalo perfetto per amici e parenti.

Lavazza a modo mio

I migliori regali di Natale per la casa sotto i 200 euro

Cosa c’è di meglio che ricevere per Natale 2022 un ottimo smart TV o una planetaria con cui preparare tantissimi piatti differenti? E infatti aumentando il budget fino a 200€ è possibile acquistare uno di questi dispositivi. Ma non solo. Si allarga anche la scelta tra i dispositivi smart, come ad esempio un termostato smart da controllare da remoto. Non sarà il regalo più fantasioso, ma con l’inverno che sta arrivando e il prezzo del gas che aumenta, è sicuramente il più apprezzato.

tado° Kit Base

Hisense 32

Nokia Smart TV 24 Pollici

Sharp Aquos 24Bi6E

Philips 800 Series Purificatore D’aria

TCL TS8011 Soundbar 2.1 canalii

Bosch Elettrodomestici Robot Da Cucina Multifunzione Compatto 1250 W

Moulinex EZ801810 Easy Fry & Grill XXL

Rowenta X-Plorer Serie 40