I migliori smartwatch per uomo del 2022

Non tutti gli smartwatch sono uguali. Alcuni hanno delle caratteristiche del design e delle dimensioni più adatte a degli uomini. È sicuramente una categoria particolare, ma sul mercato esistono degli smartphone per uomini. Questo non vuol dire che possono essere indossati esclusivamente da un genere: come vedremo in questa guida all’acquisto alcuni modelli sono per entrambi i sessi. Per quanto riguarda le funzionalità sono identici a tutti gli altri smartwatch: monitorano la salute con sensori di ultima generazione, permettono di tenere traccia dei propri allenamenti e forniscono suggerimenti utili su come migliorare le performance. Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto cinque tra i migliori smartwatch per uomo.

Xiaomi Watch S1 Active

Lo Xiaomi Watch S1 Active è uno degli smartwatch più versatili disponibili sul mercato. Si adatta a qualsiasi tipo di situazione e qualsiasi tipo di outfit, da quelli più eleganti a quelli più sportivi. Il merito è di un design che ricorda gli orologi analogici e di uno schermo touch da 1,43" con la possibilità di cambiare quadrante in ogni situazione (sono disponibili più di 200 watch faces). Il monitoraggio della salute è uno dei punti forti dell’orologio smart. I sensori permettono di monitorare in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca un report molto dettagliato sul proprio riposo notturno e un’app per controllare il proprio livello di stress, con esercizi di respirazione ad hoc.

Sul fronte sportive, lo Xiaomi S1 Active offre 117 modalità di allenamento, di cui 19 di livello professionale. Oltre alla classica corsa, ciclismo, trekking, troviamo anche sport più complessi come il basket, il tennis, il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri) e gli allenamenti a intervalli ad alta intensità. È presente anche un avanzato sistema di geolocalizzazione che utilizza i principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Collegandolo allo smartphone è possibile anche rispondere direttamente alle chiamate; attivando, invece, il chip NFC è possibile pagare la spesa in modalità contactless (funziona solo con le carte del circuito Mastercard). La batteria ha un’autonomia di circa 12 giorni.

Xiaomi Watch S1 Active

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

Huawei Watch GT 3 da 46 mm

Il Huawei Watch GT3 è uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo, come dimostrano le tante funzionalità per la salute e lo sport che troviamo a disposizione. Partiamo con alcune caratteristiche tecniche. La versione da 46mm è quella più grande tra le due disponibili e ha un design classico e moderno allo stesso tempo. Le dimensioni sono un po’ generose, ma si riesce ad avere tutte le informazioni principali in qualsiasi momento. E poi è possibile cambiare i quadranti scegliendo uno dei tanti offerti gratuitamente da Huawei.

Lo smartwatch permette di tenere sotto controllo diversi aspetti della propria salute. I sensori monitorano ventiquattro su ventiquattro la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue e nel caso in cui ci siano dei dati anomali si viene immediatamente avvertiti. Il monitoraggio del sonno offre un report dettagliato su tutte le varie fasi del riposo. L’orologio smart ti ricorda anche quando bere e quando fare un po’ di esercizio, soprattutto dopo una lunga sessione di lavoro alla scrivania. Altrettanto valide sono le funzioni dedicate allo sport. Oltre a più di 100 modalità sportive, troviamo anche un coach che ci sprona a dare sempre il meglio e che ci mostra in tempo reale i dati sulla nostra performance (molto utile soprattutto per chi corre). Per gli escursionisti, invece, c’è una pratica funzionalità che ci fornisce le fasi lunari e le maree, mentre il barometro ci avverte in anticipo se stanno cambiando le previsioni meteo.

Con il Huawei Watch GT3 è possibile rispondere direttamente dall’orologio alle chiamate in entrata grazie alla presenza di un microfono integrato. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Huawei Watch GT3

Amazfit GTR 3

L’Amazfit GTR 3 è un orologio smart con una batteria in grado di durare più di 21 giorni con un utilizzo normale, impostando il risparmio energetico più superare i 40 giorni. Insomma, lo smartwatch ideale per tutti coloro che si dimenticano di metterlo in carica e puntualmente lo trovano scarico al mattino. Lo schermo è da 1,39" e ha una forma circolare. Molto luminoso, si riesce a leggerlo molto bene anche sotto la luce del sole. Sono disponibili anche 15 quadranti animati che ti mostrano le funzionalità più importanti.

Il nuovo sensore biometrico BioTracker 3.0 permette all’orologio di tenere traccia di tanti parametri vitali in contemporanea, tra cui il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche il livello di stress. Lo smartwatch fornisce anche un indice sintetico (PAI) che ti permette di capire velocemente il proprio stato di salute. Il monitoraggio del sonno, oltre a controllare le varie fasi del riposo, traccia anche la qualità della respirazione e fornisce utili consigli su come e cosa migliorare.

Per gli amanti dello sport non c’è che l’imbarazzo della scelta, grazie alle oltre 150 modalità di allenamento. Si trova praticamente di tutto, dalla corsa all’aperto, al vogatore fino al nuoto (è anche impermeabile). L’Amazfit GTR 3 integra anche un sistema molto avanzato per la geolocalizzazione grazie all’utilizzo in contemporanea del sistema GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS.

Per concludere in bellezza l’Amazfit GTR 3 integra anche l’assistente vocale Alexa che può essere utilizzato anche offline.

Amazfit GTR 3

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti tech Seguici su telegram

TicWatch Pro 3 GPS

Il TicWatch Pro 3 è uno smartwatch sui generis: si tratta, infatti, di uno dei pochi orologi con doppio schermo. La tecnologia Dual Display sovrappone a uno schermo a basso consumo, un display AMOLED con colori brillanti e molto luminoso. Questa combinazione permette allo smartwatch di allungare molto la durata della batteria che in alcuni casi può arrivare anche fino a 45 giorni, basta attivare la modalità essenziale che disattiva lo schermo principale e alcune funzionalità smart. Il wearable monta il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ che assicura prestazioni più elevate rispetto a tantissimi altri modelli.

Ottime anche le funzionalità dedicate alla salute. L’azienda cinese ha sviluppato un sistema piuttosto complesso che è in grado di tenere sotto controllo tantissimi parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca, fino ad arrivare al livello dello stress. Inoltre, i sensori misurano anche il rumore ambientale e ti avvertono quando sono troppo forti e potrebbero danneggiare l’udito e il sistema nervoso.

Le modalità di allenamento sono più di 100 tra cui lo skateboarding, il curling, la corsa all’aperto e il ciclismo. Grazie alla certificazione IP68 lo smartwatch può essere utilizzato anche in piscina fino a una profondità di 50 metri. Il GPS è molto preciso e permette di tenere traccia del percorso effettuato.

A bordo troviamo il sistema operativo WearOS e tutta la suite di app Google, a partire da Google Assistant e Google Fit.

Amazfit GTR 3

Apple Watch Series 8 GPS da 45mm

L’Apple Watch 8 è uno degli orologi più iconici disponibili sul mercato. Lo smartwatch ha il classico design con schermo rettangolare da 45mm. Il display Retina ha la funzione always-on e si può scegliere tra tanti quadranti tutti molto diversi tra di loro. L’orologio è anche molto resistente: agli urti, alla polvere (certificazione IP6X) e all’acqua fino a 50 metri (disponibile anche la funzione nuoto per lo sport).

L’Apple Watch 8 ha nuovi sensori di ultima generazione per il monitoraggio della salute. La novità più interessante riguarda il sensore per la temperatura cutanea, sempre attivo e che fornisce informazioni importanti sul proprio stato di salute. Non manca il monitoraggio del battito cardiaco, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del sonno.

Rinnovata anche l’app per gli allenamenti. Ora troviamo molti più sport disponibili e una nuova vista per avere tutto sotto controllo. Dallo spinning, alla corsa al workout, si ha solo l’imbarazzo della scelta. È possibile anche personalizzare i propri allenamenti in base alle performance registrate in passato.

Come tutti i dispositivi Apple troviamo anche la presenza di Siri, sempre pronta a rispondere alle nostre domande. E grazie all’integrazione con Apple Pay è possibile pagare direttamente dal polso.

Apple Watch Series 8