Halloween, la saga cinematografica diventa una serie

Miramax ha acquisito i diritti del franchise cinematografico Halloween. È questa la notizia che si è diffusa negli scorsi giorni e che significa una cosa sola: il feroce killer Michael Myers, che il pubblico ha conosciuto nei numerosi film horror-thriller della saga, arriverà anche sul piccolo schermo in una serie tv. Anzi, più di una. L’accordo tra Miramiax e Trancas International Films, società che detiene i diritti, prevede infatti la realizzazione di un adattamento seriale e anche di altri progetti per i mercati internazionali (tra film e serie tv) che vadano a creare un più ampio e contemporaneo universo narrativo intorno al folle Michael Myers.

La saga di Halloween: tutte le cose da sapere sui film

La saga cinematografica Halloween è iniziata nel 1978 con il film Halloween – La notte delle streghe, di John Carpenter. Sono seguiti poi oltre dieci film sempre parte del franchise: Halloween II – Il signore della morte (noto anche solo come Halloween II) nel 1981, Halloween III – Il signore della notte nel 1982, Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers nel 1988 e Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers nel 1989.

Negli anni Novanta escono Halloween 6 – La maledizione di Michael Myers e Halloween – 20 anni dopo, rispettivamente nel 1995 e nel 1998. Sono poi seguiti nel 2002 Halloween – La resurrezione e nel 2007 e 2009 i remake Halloween – The Beginning e Halloween II. La più recente uscita è la trilogia sequel (Halloween, Halloween Kills e Haloween Ends) uscita tra il 2018 e il 2022 e sempre diretta da David Gordon Green. In tutti i film è ricorrente il personaggio di Michael Myers, che indossa una maschera e non parla mai – tranne nelle scene in cui è bambino.

La storia di Michael Myers

Nel franchise di Halloween Michael Myers nasce nel 1957 nell’Illinois. Antisociale e problematico, quando ha sei anni uccide la sorella maggiore a coltellate: l’impulso omicida nasce dopo averla vista in compagnia del suo ragazzo. Mayer viene internato al manicomio di Smith’s Grove, nella contea di Warren, anche se lo psichiatra che lo ha in cura per anni insiste (senza successo) sulla necessità di trasferirlo in una struttura più sicura.

A 21 anni riesce ad evadere e rintraccia la sorella minore, lasciandosi dietro una notevole scia di cadaveri e rischiando a sua volta di essere ucciso, perché lo psichiatra che lo aveva in cura e la polizia sono sulle sue tracce. In seguito a un’esplosione, Myers finisce in coma e dopo dieci anni si risveglia improvvisamente, dando nuovamente inizio all’incubo. Nei film successivi Myers torna in azione con svariati obiettivi, ma sempre lasciandosi dietro una terribile scia di sangue e morte e venendo messo più volte messo apparentemente fuori gioco (ma mai definitivamente).

Cosa sappiamo della serie Halloween

«Non vediamo l’ora di introdurre questo franchise iconico a una nuova forma di storytelling e a una nuova generazione di fan», ha detto Marc Helwig, head of global television di Miramax. Al momento non ci sono molte informazioni sulla serie tv di Halloween: non esiste nemmeno una sceneggiatura, per ora, quindi è decisamente prematuro sapere quali potrebbero essere trama, cast e data di uscita.