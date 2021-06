Hanno inventato un'app che ti permette di controllare la vita di una persona

Si chiama NewNew la nuova app che ti permette di controllare la vita di una persona. L’applicazione infatti consente, attraverso dei sondaggi, nel fare delle scelte al posto di alcuni utenti speciali, i Creator. Dal cibo da mangiare a cena ai vestiti da indossare, i follower possono prendere decisioni grandi o piccole che riguardano l’esistenza della persona.

L’app nasce dall’idea di Courtne Smith, imprenditrice di Los Angeles che ha descritto NewNew come "un mercato azionario umano in cui si acquistano azioni nella vita di persone reali, al fine di controllare le loro decisioni e guardarne l’esito". L’applicazione è stata studiata per adattarsi alle esigenze di soggetti che lavorano molto con i social. Dai blogger ai musicisti, sino agli scrittori e gli stilisti, una volta creato un account possono invitare le persone a seguirli, proprio come accade su Instagram o Facebook. La novità di NewNew sta nel fatto che il Creator può chiedere ai follower di prendere delle decisioni al suo posto tramite sondaggi e video.

Le richieste possono riguardare aspetti della quotidianità, ma anche professionali, senza nessun limite. In questo modo ogni influencer può rafforzare il rapporto con la sua community, ma anche monetizzare. Ogni volta che un follower esprime un voto infatti il Creator ottiene denaro. Non solo: gli utenti possono anche scegliere di pagare un extra (che parte da 20 dollari) su NewNew per far fare alla persona che seguono qualcosa di particolare. Il Creatore – è importante sottolinearlo – non è costretto ad accettare le scelte, ma se non lo fa deve rinunciare al denaro guadagnato.

“NewNew offre un vantaggio bidirezionale – ha spiegato la CEO e ideatrice dell’app, Courtne Smith -. Cinque dollari sono una piccola somma di denaro da pagare per divertirsi e ottenere una ricompensa […] Sapere che grazie al tuo voto uno dei tuoi artisti preferiti ha dipinto un’opera d’arte in blu e rosa è qualcosa di davvero interessante per molte persone. E per il creatore vuol dire costruire una community di persone che sono così in sintonia con quello che fa da farli diventare propri ambassador. Quindi, quando sarai pronto a vendere quel libro o un’opera d’arte, saranno lì per aiutarti a promuoverlo, perché, tecnicamente, hanno contribuito a realizzarlo a modo loro".