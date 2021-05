Tanto spazio a metà prezzo: l'hard disk mini da comprare subito

Tanto spazio in un piccolo posto. Ogni persona dovrebbe avere un hard disk esterno per salvare i backup dei propri file più importanti. Una semplice connessione via cavo USB permetterà così di archiviare file, foto e video per non perdere mai nemmeno un documento.

Negli ultimi anni sempre più utenti scelgono i sistemi di archiviazione cloud, come iCloud di Apple, Dropbox o Google Drive, che permettono di salvare i propri backup da più dispositivi: smartphone, tablet e anche PC. Senza connessione a Internet, però, questi sistemi non possono funzionare. Per questo motivo, è fondamentale utilizzare un hard disk esterno, magari dalle dimensioni ridotte: tanto spazio di archiviazione in pochissimo spazio fisico e da portare sempre con sé. Inoltre, i prezzi degli hard disk esterni sono ormai in diminuzione e con appena 50 euro si potranno portare a casa device da 2 TB di spazio che garantiscono ottime prestazioni, come ad esempio il WD Elements Portable.

Come scegliere l’hard disk esterno

Prima di tutto, bisogna comprendere la quantità di spazio di cui si ha bisogno. Tra foto, video e backup di diversi dispositivi, la quantità ad oggi consigliabile è di 1 o 2 TB almeno. La velocità di scrittura e di lettura sono poi fondamentali per ogni trasferimento dati, per questo sarà meglio puntare su un case che abbia una interfaccia USB 3.0, che significa avere velocità di trasferimento dei file fino a 10 volte superiori a quelle dell’USB 2.0.

C’è poi la questione alimentazione: un hard disk USB da 2,5 pollici è solitamente autoalimentato: basta collegarlo al PC affinché si accenda. Per i modelli da 3,5 pollici, invece, sarà necessario un dispositivo di alimentazione.

Non dovrà poi mancare una custodia in grado di proteggere il dispositivo dagli urti. La principale funzione di questi device è proprio quella di poter portare in uno spazio ridotto tutti i propri dati accumulati negli anni e gli urti meccanici potrebbero danneggiare l’hard disk. Una custodia di protezione permetterà di preservarlo e poterlo utilizzare ovunque e in qualsiasi momento.

Hard disk WD Elements Portable

WD Elements Portable è un hard disk esterno che offre tanto spazio a metà prezzo. Il device della Western Digital nella versione da 2 TB è infatti in vendita su Amazon a 58,79 euro, con uno sconto di oltre il 50% del suo valore. Si tratta di un device con memoria DDR3 SDRAM dotato di interfaccia USB 3.0 per un trasferimento dati ultra veloce. La velocità di lettura è di 1 Gb/s mentre quella di scrittura arriva fino a 5. Si tratta di un case piccolo e leggero, con appena 130 grammi di peso, affidabile e di qualità.

WD Elements Portable Hard Disk da 2 TB

Per poter portare sempre con sé tutto lo spazio, si potrà poi acquistare l’apposita custodia antiurto della Western Digital Elements. Si tratta di una custodia adatta a qualsiasi hard disk da 2,5 pollici del colore nero che con appena 11,99 euro permetterà di proteggere il case da urti accidentali, grazie all’alta qualità del poliuretano anti-shock in cui è realizzata e la presenza di cinturini elastici.

Custodia per hard disk da 2.5’’ Western Digital Elements