Come proteggere un hard disk su Windows 10 con una password

Per proteggere i propri dati ci sono vari strumenti: un modo per incrementare la sicurezza è aggiungere una password a un hard disk su Windows

Fonte foto: sarayut_sy / Shutterstock

La sicurezza non è mai troppa: per proteggere i dati salvati sul proprio computer può essere necessario dover adottare sistemi avanzati, in grado di aggiungere livelli aggiuntivi di sicurezza. Ad esempio, è possibile nascondere file e carte in Windows, in modo da renderle più difficili da trovare ad altri utenti. È anche possibile salvare dati in una cassaforte in cloud, sfruttando una funzionalità di OneDrive, il servizio cloud di Microsoft.

C’è un altro modo per mettere al sicuro i propri dati: aggiungere una password per accedere all‘hard disk su Windows. In questo modo, per accedere ai dati salvati su questo supporto di memoria sarà necessario fornire una chiave d’accesso. In casi estremi, questa soluzione può rappresentare la scelta giusta per proteggere informazioni preziose. Ecco come fare:

Utilizzare Hidden Disk

Per mettere una password a un hard disk con Windows 10 o Windows 11 è possibile affidarsi al software Hidden Disk, scaricabile gratuitamente dal web e utilizzabile su tutte le versioni di Windows a partire da Windows 98. Questo software include diversi strumenti di sicurezza. Tra questi strumenti c’è anche il sistema che consente di proteggere il disco con una password.

Farlo è facilissimo, andiamo nella schermata iniziale di Hidden Disk e selezioniamo la voce Crea/Modifica Password. Nella pagina successiva basterà inserire un’e-mail di recupero e la password, e il gioco è fatto. Basterà seguire la procedura guidata per proteggere i dati. L’indirizzo di posta elettronica serve per recuperare la password in caso la dimenticassimo.

Per ottenere un risultato analogo è possibile utilizzare anche altri software pensati per la protezione dei dati, come ad esempio EaseUS LockMyFile che, tra le funzioni, consente anche di aggiungere una password. Windows non ha strumenti integrati per aggiungere questo tipo di protezione ma, sfruttando il sistema di crittografia integrato in alcune versioni del sistema operativo, è possibile ugualmente proteggere i propri dati.

Attivare BitLocker

Per proteggere i dati salvati sul proprio hard disk è possibile ricorrere alla crittografia. Si tratta di un sistema avanzato ed efficace per mettere a sicuro informazioni preziose. Sia su Windows 10 che su Windows 11 è possibile attivare il sistema BitLocker che permette di sfruttare la crittografia per proteggere i dati. Tale sistema non è disponibile per le versioni Home (le più diffuse).

Per le versioni di Windows che supportano questa funzione, l’attivazione di BitLocker può avvenire direttamente dalle Impostazioni, seguendo una semplice procedura guidata. Per completare l’operazione sarà necessario definire un sistema di sblocco (è possibile anche ricorrere all’autenticazione biometrica) e una chiave di ripristino.