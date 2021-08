HarmonyOS: tutti i modelli Huawei e Honor compatibili

Il 2 giugno Huawei ha rilasciato la versione ufficiale del suo sistema operativo mobile alternativo a Google Android: HarmonyOS 2. Sin dalla presentazione al pubblico Huawei ha affermato che gli smartphone e i tablet che avrebbero potuto usare questo sistema sarebbero stati in breve tempo centinaia di milioni in tutto il mondo. E così è stato: per tutta l’estate Huawei ha continuato a rilasciare upgrade per moltissimi modelli, anche a marchio Honor (produttore che non fa più parte del gruppo Huawei).

Con l’ultimo aggiornamento di inizio agosto la lista di questi modelli è cresciuta ulteriormente, arrivando a 65 modelli (esclusi quelli della nuovissima serie Huawei P50, appena presentati già con HarmonyOS istallato di fabbrica). Va dato atto a Huawei dell’enorme sforzo compiuto in pochissimo tempo, uno sforzo che testimonia, però, che non si torna indietro: il futuro dei dispositivi del produttore cinese non ha più a che fare con Android a causa dell’ormai ben noto “ban" dell’amministrazione americana. Per fortuna (per gli utenti Huawei e Honor) le differenze tra HarmonyOS e Android non sono molto profonde e usare il nuovo sistema operativo al posto del vecchio non è poi così traumatico. Anche perché Huawei, parallelamente, sta facendo un altro sforzo titanico: convincere sempre più sviluppatori a convertire le proprie app Android affinché possano girare anche su HarmonyOS. Secondo Huawei le app già convertite sono oltre 45 mila.

HarmonyOS: i modelli compatibili

In base a quanto comunicato sul social cinese Weibo dal profilo ufficiale di HarmonyOS, cioè da Huawei stessa, ad oggi possono installare il nuovo sistema operativo i seguenti smartphone e tablet (non tutti sono disponibili in Italia ed Europa):