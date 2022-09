Hisense, questo smart TV da 40” costa pochissimo: da acquistare subito

Gli smart TV dalle dimensioni contenute e con cornici laterali praticamente assenti sono da sempre tra quelli più ricercati dagli utenti. E i motivi sono principalmente due: costano poco e si adattano a qualsiasi stanza, anche le più piccole. Tra questi smart TV troviamo sicuramente quelli da 40 pollici, una dimensioni cui solitamente non troviamo tantissimi modelli disponibili, ma ci sono aziende come Hisense che ancora ci puntano. Come ad esempio il modello Hisense 40A4FG che oggi troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 34% che fa risparmiare più di 100€ su quello di listino.

Si tratta di uno smart TV lowcost, ma con caratteristiche molto interessanti, come tutti quelli prodotti dall’azienda cinese, che in Italia si è affermata abbastanza velocemente proprio grazie a dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo smart TV da 40" assicura ottime immagini e anche un ottimo sistema operativo che supporta tutte le principali applicazioni, da Amazon Prime Video a DAZN, passando per Netflix e RaiPlay. E il telecomando è anche compatibile con Alexa: basta un semplice comando vocale per cambiare canale o aumentare il volume.

Smart TV Hisense da 40": la scheda tecnica

Lo smart TV perfetto per la famiglia. Il televisore intelligente Hisense da 40" ha le dimensioni ideali per chi ha poco spazio in casa, anche grazie al fatto di avere cornici laterali molto sottili. Si adatta a qualsiasi stanza, dalla cameretta, alla cucina fino al salotto di casa.

Come abbiamo già detto, lo smart TV ha uno schermo con una diagonale da 40 pollici e una risoluzione FullHD. La qualità delle immagini viene migliorata dalla presenza di tecnologie innovative come l’HDR che interviene direttamente sul contrasto dei colori, rendendoli più naturali e realistici. Buono anche il processore che migliora ulteriormente le immagini e rende più veloce l’apertura e la chiusura delle applicazioni.

E proprio a proposito di app, sul televisore troviamo il sistema operativo VIDAA, realizzato direttamente dagli ingegneri di Hisense. Si tratta di un OS molto completo e che supporta tutte le principali piattaforme di streaming video, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. Anche il telecomando è smart grazie all’integrazione con Alexa che permette di riprodurre musica, lanciare un’app, modificare il volume o controllare un dispositivo della smart home con un semplice comando vocale.

Lo smart TV, oltre a ricevere il bollino "Amazon’s Choice" che ne attesta le qualità, ha anche ottenuto la certificazione "lativù" che ne assicura il rispetto degli ultimi standard tecnologici. Inoltre, supporta anche il digitale terrestre di nuova generazione.

Smart TV Hisense da 40" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV Hisense da 40" in offerta a un prezzo di 229,90€, con uno sconto di ben il 34% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 120€, una bella cifra per un televisore intelligente che costa veramente poco. E poi c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per vedere come funziona). L’offerta non ha una scadenza, ma al momento questo smart TV di Hisense è tra i più venduti sulla piattaforma di e-commerce e quindi potrebbe terminare molto presto.

Hisense 40 pollici