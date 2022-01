Hisense, il televisore da 40” in offerta speciale con un super sconto

Tra le aziende che negli ultimi anni sono cresciute molto nel mondo dei televisori c’è sicuramente Hisense, che si è fatta apprezzare grazie a dispositivi di buona qualità e a un prezzo ragionevole (molto spesso ben al sotto rispetto alla concorrenza). Una politica molto utilizzata dalle aziende cinesi e che ha dato i suoi frutti, come dimostra Xiaomi. Tra i tanti televisori lanciati negli ultimi anni da Hisense, ci sono anche modelli un po’ più piccoli adatti a monolocali, bilocali o per camerette e cucine.

Un esempio è il televisore Hisense 40AE5000F, che oggi troviamo anche in offerta al minimo storico su Amazon a un prezzo di 249€, il 17% in meno rispetto a quello consigliato. Come si può intuire si tratta di un TV lowcost, ideale per chi vuole spendere poco ma allo stesso tempo è alla ricerca di un prodotto di qualità. Oltre ad avere uno schermo da 40", le dimensioni del TV sono abbastanza compatte, grazie a cornici laterali praticamente invisibili. E per chi lo vuole attaccare direttamente alla parete c’è il supporto alla staffa VESA. Infine, è già pronto per il nuovo digitale terrestre e non ha bisogno di nessun decoder a supporto.

Televisore Hisense 40AE5000F: le caratteristiche

In un momento storico in cui i prodotti hi-tech costano sempre di più (a causa della carenza di semiconduttori e microchip), trovare un televisore da 40" che costi meno di 250€ è una sfida ardua. Fortunatamente ci viene in soccorso Amazon con le offerte e Hisense con i suoi televisori. Il TV Hisense 40AE5000F è un buon modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non avrà un pannello di qualità elevatissima, ma è un buon compromesso per chi non vuole spendere troppo.

Lo schermo è da 40" e ha una risoluzione FullHD che permette di vedere i propri contenuti preferiti in alta risoluzione. Come già detto, il TV ha cornici laterali sottilissime che lo rendono compatto e perfetto per stanze piccole. La qualità delle immagini viene anche migliorata dalle varie tecnologie di Hisense, a partire dal Natural Colour Enhancer che rende unica l’esperienza di visione. C’è anche una funzione per diminuire il rumore presente nei vari programmi TV. Per la componente audio c’è il supporto al Dolby Audio.

Le funzionalità smart non sono molto avanzate, ma troviamo comunque una porta USB per trasformare il TV in un media player e vedere video, immagini e ascoltare musica. Presenti anche delle porte HDMI per collegare console e dispositivi esterni. Il TV Hisense 40AE5000F è già pronto per il nuovo digitale terrestre e non c’è bisogno di decoder esterni per quando ci sarà lo switch-off e il cambio delle frequenze.

Hisense 40AE5000F in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il televisore Hisense 40AE5000F lo troviamo oggi in offerta su Amazon a un prezzo di 249€, con uno sconto pari al 17%. Per il TV dell’azienda cinese si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Acquistandolo adesso il risparmio netto è di 50€. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e per il reso ci sono due settimane di tempo.

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta anche il modello da 32" e costa meno di 200€.

