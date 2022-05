Hisense, lo smart TV da 43” al minimo storico: sconto incredibile

Gli smart TV da 43 pollici oramai si somigliano più o meno tutti. Quando bisogna acquistarne uno nuovo, uno dei parametri da prendere in considerazione è sicuramente il prezzo, oltre alle caratteristiche tecniche. E quando se ne trova uno scontato di ben il 31% a un prezzo davvero molto interessante (il più basso di sempre su Amazon), bisogna approfittarne al volo. Stiamo parlando dello smart TV da 43 pollici Hisense 43AE7000F, disponibile in super offerta sul sito di e-commerce a un prezzo mai visto prima e che lo fa diventare uno dei televisori più appetibili del momento.

Hisense non ha bisogno di tante presentazioni, oramai è una realtà affermata del mercato italiano. I suoi smart TV garantiscono immagini e colori di ottima qualità e utilizzano un sistema operativo supportato da tutte le più importanti app di streaming, oltre ad avere un’interfaccia utente molto semplice da utilizzare. Quindi se siete alla ricerca del nuovo televisore da mettere in cucina o nel salotto di casa, questo Hisense è quello che fa per voi. Difficilmente troverete qualcosa di meglio. Ecco le caratteristiche e il prezzo

Smart TV Hisense 43AE7000F: la scheda tecnica

Gli smart TV sono oramai tutti molto simili tra di loro, ma analizzare la scheda tecnica resta ancora molto utile per capire cosa offrono. E questo Hisense 43AE7000F nasconde funzionalità che si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni.

Come detto, lo schermo ha una diagonale da 43 pollici con risoluzione 4K, uno standard per televisori di queste dimensioni. La qualità delle immagini è molto buona e grazie al supporto all’HDR (High Dynamic Range) i contrasti sono molto più netti e valorizzano le immagini aumentando il realismo. Inoltre, c’è anche la tecnologia Upscaler Ultra HD che si basa sull’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K. L’Upscaler Ultra HD Hisense esamina i colori dei pixel vicini e compensa automaticamente il gap di tonalità, apportando il numero corretto di pixel colorati scena per scena. Anche per la parte audio Hisense ha sviluppato una tecnologia ad hoc: DTS Studio Sound che assicura un’esperienza surround coinvolgente.

Passando alla parte dedicata all’intrattenimento, sullo smart TV Hisense troviamo il sistema operativo vidaa, sviluppato direttamente dall’azienda cinese. L’interfaccia utente è molto semplice da utilizzare e troviamo anche tutte le app più importanti: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube e DAZN. Lo smart TV è compatibile anche con Alexa e si può utilizzare l’assistente vocale per cambiare direttamente programma, lanciare un’app o gestire i dispositivi intelligenti presenti in casa.

Lo smart TV Hisense 43AE7000F ha anche ricevuto la certificazione Tivùsat e permette di accedere gratuitamente a 50 canali in HD e 4K della piattaforma satellitare.

Smart TV Hisense 43AE7000F in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo su Amazon lo smart TV Hisense 43AE7000F in offerta a un prezzo di 259,99€, ben il 31% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio sfiora i 120€. Si tratta anche del prezzo più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Per chi vuole c’è anche la possibilità di pagare lo smart TV a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante la fase di check-out. Il televisore è già disponibile nei magazzini di Amazon e viene consegnato gratuitamente nel giro di pochissimi giorni (solo per i clienti Prime). Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

