Hisense, lo smart TV top al minimo storico: il prezzo è crollato

Di smart TV di gamma medio-alta è pieno il mercato. Questo rende la scelta di un nuovo TV più complessa di quanto si pensi: la possibilità di acquistare un apparecchio con un prezzo troppo elevato rispetto alla qualità video garantita è sempre dietro l’angolo.

Lo smart TV Hisense della serie E78HQ sono progettate e realizzate per garantire un’esperienza visiva di alto livello e prezzi di listino più che interessanti. E grazie all’offerta top di oggi, il rapporto qualità/prezzo diventa addirittura eccezionale: la promozione permette di risparmiare centinaia di euro sul listino consigliato dal produttore cinese, facendolo diventare un assoluto best buy della categoria. E con la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria, la convenienza è addirittura doppia.

Hisense 50E78HQ, smart TV 50 pollici 4K QLED, compatibile con Alexa

Smart TV Hisense 50E78HQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Quantum Dot e la tecnologia Direct Full Array garantiscono un’esperienza visiva di assoluto livello. Grazie alla prima, il pannello è in grado di visualizzare oltre un miliardo di sfumature di colori, per immagini realistiche come non mai. La seconda, invece, illumina i LED che compongono lo schermo in maniera uniforme, riducendo la dispersione della luce e migliorando la visibilità in qualunque condizione.

Discorso analogo anche per l’audio. La tecnologia DTS Virtual X assicura un’audio tridimensionale, per un’esperienza di ascolto avvolgente (e coinvolgente). In questo modo sarà come essere al centro dell’azione, vivendo in prima persona le stesse emozioni dei protagonisti del programma che si sta guardando.

Sul fronte delle funzionalità smart, la piattaforma VIDAA mette a disposizione migliaia di app da installare, con accesso diretto a film e serie TV preferiti. Grazie alla compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali, sarà possibile controllarne funzioni e funzionamento con semplici comandi vocali. Grazie al mirroring potrete poi trasmettere foto e video archiviati sullo smartphone direttamente sullo schermo grande del TV.

Smart TV Hisense a tasso 0 su Amazon: offerta, rate e prezzo

Come accennato, lo smart TV Hisense QLED da 50 pollici è tra le migliori offerte di oggi su Amazon e capire il perché è tutt’altro che difficile. Lo sconto del 45% fa scendere il prezzo al minimo storico: per comprare l’Hisense 50E78HQ bastano 327,83 euro, con un risparmio sul listino superiore a 270 euro. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi optare per il pagamento in 5 rate senza interessi: il TV costa così 65,57 euro al mese per cinque mesi.

Disponibile in offerta anche la versione da 55 pollici, con sconto sempre del 46% e risparmio di 300 euro sul prezzo di listino. Anche in questo caso è possibile scegliere il pagamento a rate Amazon.

Hisense 55E78HQ, smart TV 55 pollici 4K QLED, compatibile con Alexa