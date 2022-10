Hisense, questo smart TV QLED è da acquistare subito: sconto esagerato

Se durante il Prime Day autunnale non avete avuto il tempo necessario per acquistare nuovi dispositivi, non vi dovete preoccupare. Su Amazon, infatti, continuano le promozioni speciali con prezzi addirittura più bassi rispetto a quelli del Prime Day. Logicamente queste offerte sono disponibili solo su un numero di dispositivi limitato e bisogna essere molto bravi nello scovarli. Un esempio è questo televisore Hisense da 50" con tecnologia QLED. Da oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 37% al prezzo più basso di sempre: si risparmiano più di 200€ e lo si può pagare anche a rate a tasso zero.

Si tratta di uno smart TV con un rapporto qualità-prezzo molto elevato e che monta un pannello con tecnologia QLED che assicura immagini ancora più realistiche grazie a oltre un miliardo di sfumature. Hisense, inoltre, ha dotato il televisore di un processore molto potente e di altre tecnologie che migliorano la qualità dei colori e dei contrasti. Il tutto a meno di 400€. Un’offerta da cogliere al volo perché potrebbe terminare molto presto, data l’alta richiesta delle ultime ore.

Smart TV Hisense QLED 50E78HQ: la scheda tecnica

In questo 2022 Hisense ha alzato l’asticella e ha lanciato sul mercato nuovi smart TV con tecnologie ancora più innovative. Il risultato finale è lo smart TV QLED 50E78HQ che fa della qualità elevata delle immagini uno dei suoi punti di forza.

Partiamo proprio dallo schermo. Il televisore smart ha un pannello con tecnologia QLED da 50" con risoluzione 4K UHD. La presenza di tecnologie innovative come il Quantum Dot Color (oltre un miliardo di sfumature per colori più vividi) e il Dolby Vision, non fanno altro che risaltare i dettagli e i contrasti delle immagini e dei contenuti. E per non farci mancare nulla c’è anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale che modifica automaticamente alcune impostazioni in base al contenuto. Per gli amanti dei videogame c’è anche una modalità ad hoc che diminuisce la latenza per una visione ancora più fluida. Anche sul fronte audio troviamo tecnologie avanzate come il DTS Virtual X che permette un’esperienza totalizzante anche su questo fronte.

Per l’intrattenimento troviamo il sistema operativo VIDAA 5.0 sviluppato direttamente da Hisense e che oramai è diventato un punto di riferimento nel settore. Troviamo tutte le applicazioni di video streaming più importanti: Amazon Prime Video, Netflix, Disne+, Twitch, DAZN, YouTube e anche RaiPlay. Si può gestire il televisore anche con i comandi vocali grazie al supporto ad Alexa. La funzione "condivisione in TV", invece, permette di condividere sul televisore immagini o video presenti sul proprio smartphone.

Smart TV Hisense QLED da 50" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV Hisense QLED da 50". Oggi è disponibile a un prezzo di 377,99€, con uno sconto maggiore rispetto a quello del Prime Day. Acquistandolo oggi si approfitta di uno sconto del 37% e si risparmiano più di 220€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 75,60€. Si tratta del minimo storico per lo smart TV e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Il televisore viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare un paio di giorni.

Hisense QLED da 50 pollici