Hisense ha presentato ufficialmente la nuova gamma di Smart TV del 2023, mostrando il nutrito catalogo di dispositivi con diverse misure e varie tipologie di pannelli: Mini-LED ULED, OLED, QLED e LED. Una selezione piuttosto vasta di televisori adatti praticamente a qualsiasi tipo di utente, da quello più esigente, attento ai dettagli e in cerca di una qualità audio/video di altissimo livello, fino ad arrivare agli utenti che cercano semplicemente una smart TV facile da usare e affidabile per la vita di tutti giorni.

Hisense, i top di gamma dell’azienda cinese

Tra gli Smart TV top di gamma di Hisense troviamo quelli con i pannelli Mini-LED ULED con le serie UXKQ, U8KQ, U7KQ e U6KQ, tutti con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Dot.

Sono molti i modelli in catalogo e hanno dimensioni comprese fra i 55 e gli 85 pollici, in grado dunque di adattarsi a qualsiasi contesto. I dispositivi di questa fascia di prezzo spiccano sicuramente per la performance in termini di luminosità con picchi fino a 2.000 nit per la serie UXKQ, fino 1.500 nit per i modelli U8kQ, fino 1.000 nit per i U7KQ e fino 600 nit per la serie U6KQ.

Sempre tra i top di gamma di Hisense troviamo anche i televisori della serie A85K con pannello OLED 4K da 55 e 65 pollici, che promettono una qualità di visione di alto livello con neri profondi e colori estremamente vividi.

Per tutti i dispositivi in catalogo il processore è il nuovo Hi-View Engine, con sistema operativo Vidaa Smart OS, con l’apposito store per scaricare (tra le altre cose) le App per le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RayPlay e Mediaset Extra.

Tra le altre tecnologie premium presenti sui modelli OLED e Mini LED segnaliamo: Dolby Vision IQ (Dolby Vision per U6), Dolby Atmos e CineStage X Sorround fino a 4.1.2 CH.

Hisense, i nuovi televisori di fascia media del 2023

Appartengono alla fascia intermedia i modelli E7KQ e A7KQ Pro disponibili nelle misure da 43, 50, 55 e 65 pollici. Fa parte del catalogo anche il modello E7KQ Pro, disponibile nelle versioni da 55, 65 e 75 pollici. Tutti i modelli hanno con pannelli QLED con tecnologie Direct Full Array, Quantum Dot Colour e Dolby Vision (Dolby Vision IQ per E7KQ Pro), per una qualità di visione di alto livello.

Anche in questo caso il processore è il nuovo Hi-View Engine, mentre il sistema operativo è di nuovo Vidaa Smart OS. Tra le particolarità di questi dispositivi la presenza dell’apposita modalità Game Mode, sviluppata specificatamente per i possessori di console di nuova generazione, cha garantisce un Variable Refresh Rate (VRR) fino a 144 Hz, per immagini fluide e un input lag estremamente ridotto.

Hisense, le Smart TV entry level

Tra gli entry level del 2023, Hisense propone la serie A6K, disponibile dai 43 fino agli 85 pollici, apparecchi perfetti per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un TV 4K, con pannello LED classico a prezzi più accessibili.

Tra gli entry level, anche la serie A5KQ, con modelli da 32 e 42 pollici, la soluzione ideale per chi ha bisogno di un TV QLED con risoluzione Full HD, compatto ed estremamente intuitivo, da posizionare anche in ambienti dalle dimensioni ridotte ma capace comunque di buone performance.

Anche in questo caso all’interno delle varie smart TV c’è il processore Hi-View Engine, con sistema operativo Vidaa Smart OS, che garantisce l’accesso a diverse applicazioni e alle principali piattaforme di streaming.

Hisense catalogo 2023: prezzi e disponibilità

I nuovi televisori di Hisense saranno disponibili a partire da fine luglio 2023. I prezzi suggeriti sono:

Mini-LED ULED:

Hisense UXKQ: da 2.199 euro

Hisense U8KQ: da 1.099 euro

Hisense U7KQ: da 749 euro

Hisense U6KQ: da 699 euro

OLED:

Hisense A85K: da 1.399 euro

QLED:

Hisense E7KQ Pro: da 649 euro

Hisense E7KQ: da 399 euro

Hisense A7KQ: da 449 euro

Hisense A5KQ: da 299 euro

LED: