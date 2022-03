Hisense, smart TV 40 pollici a prezzo imperdibile: l'offerta Amazon

Di smart TV in offerta è ormai possibile trovarne a bizzeffe, di ogni dimensione e per ogni esigenza. Trovarne qualcuno con un rapporto qualità/prezzo davvero imperdibile è però complicato. Per questo motivo l’Hisense da 40 pollici oggi in offerta top su Amazon è di quelli da non farsi sfuggire. Come tutti i dispositivi del produttore cinese è caratterizzato da un’ottima qualità costruttiva e da un rapporto qualità prezzo che, grazie allo sconto odierno, diventa davvero imperdibile.

Lo Hisense 40A4BG è un apparecchio versatile, che si adatta alla perfezione a qualunque ambiente domestico. Il design elegante fa sì che possa essere posizionato anche nel salotto di casa, mentre le dimensioni compatte lo rendono ideale anche per la camera da letto o per una cucina di dimensioni generose. Le funzionalità smart di cui è dotato e le varie modalità video disponibili assicurano poi un’esperienza visiva senza pari. Insomma, un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare.

Smart TV Hisense 40A4BG, caratteristiche e funzionalità

Dotato di un design semplice, ma allo stesso tempo elegante e ricercato, lo smart TV Hisense 40A4BG è dotato di un pannello LED da 40 pollici con risoluzione FullHD (1920×1080 pixel) che, grazie alla tecnologia Natural Colour Enhancer, è in grado di riprodurre fedelmente i colori delle immagini, migliorando così l’esperienza visiva di chi sta guardando il TV. Le diverse modalità video disponibili (come gaming e sport) possono essere facilmente attivate dal telecomando, permettendo così di godersi al meglio i propri programmi preferiti.

Lo smart TV Hisense da 40 pollici in offerta su Amazon è poi compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2, che permette di sintonizzare tutti i canali preferiti anche dopo lo switch off iniziato nel gennaio 2022. Inoltre, l’apparecchio è dotato del bollino lativù, che garantisce la compatibilità con il digitale satellitare di seconda generazione.

La piattaforma operativa che gestisce il tutto è VIDAA, sviluppata dallo stesso produttore cinese partendo da Google TV. Si tratta dunque di un sistema operativo semplice e facile da utilizzare, che garantisce diverse funzionalità avanzate e una lunga lista di app di ogni genere. Non mancano ovviamente gli applicativi per lo streaming video (come Prime Video, la piattaforma di Amazon con un mese di abbonamento gratis per i nuovi iscritti cliccando qui) e per lo streaming audio, ai quali si affiancano utility, app di produttività, giochi per smart TV e molto altro ancora.

Grazie alla compatibilità con Alexa, poi, sarà possibile gestire lo smart TV e le sue funzionalità con semplici comandi vocali. Sarà sufficiente chiedere ad Alexa di accendere il TV, abbassare o alzare il volume e cambiare canale.

Hisense 40A4BG, smart TV da 40 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Un televisore versatile e funzionale, disponibile solo oggi a un prezzo decisamente interessante. L’Hisense 40A4BG è scontato del 25% e permette di risparmiare 90 euro sul prezzo di listino. Il prezzo scende a 260,32 euro, rispetto ai 350 euro consigliati. Volendo, è possibile pagare l’apparecchio a rate con il servizio “Acquista subito e paga a rate" di Cofidis, che permette di dilazionare il costo in 5, 12 o 24 mesi a interessi zero.

