HMD M-Kopa X1 ufficiale: lo conosciamo già

Come è ben noto HMD Global, la società che dal 2017 ha stretto un accordo di licenza con Nokia, è al lavoro per portare sul mercato internazionale diversi device col suo marchio.

E tra i primi telefoni realizzati troviamo il nuovo M-KOPA X1, nato dalla collaborazione tra HMD e M-KOPA (un brand africano), che ha fatto ufficialmente la sua comparsa sul sito ufficiale dell’azienda finlandese.

Ma a un primo sguardo ci si accorge subito che non si tratta di un nuovo smartphone ma è semplicemente il rebrand del Nokia C32, lo smartphone low-cost presentato al mondo lo scorso febbraio. Infatti i due dispositivi sono praticamente identici, sia nel design che nelle specifiche tecniche, e l’unica differenza sostanziale sta nel logo “Designed by HMD”, posizionato nella parte posteriore.

M-KOPA X1: scheda tecnica

Il nuovo M-KOPA X1 ha display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Unisoc SC9863A a cui si affiancano in questa “nuova versione” 4 GB di RAM e, pur non essendo specificato sul sito del produttore, 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 256 GB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione Virtual RAM che permette all’utente di aggiungere fino a un massimo di 3 GB di RAM aggiuntiva attingendo allo spazio di archiviazione interno (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e uno per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività non c’è naturalmente il 5G: il processore Unisoc non ha un modem compatibile con la rete veloce e l’utente dovrà necessariamente navigare con il 4G o utilizzando il WiFi 4. Ci sono, invece, il Bluetooth 5.2, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Il sistema operativo è Android 13.

Infine è presente anche la certificazione IP52, che attesta la resistenza dell’M-KOPA X1 alla polvere e alle gocce d’acqua.

M-KOPA X1: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo M-KOPA X1 è già presente sul sito di HMD Global ma non può ancora essere acquistato dagli utenti.

Anche per il prezzo non ci sono ancora conferme ufficiali, tuttavia, trattandosi di un modello speculare al Nokia C32 si può ipotizzare che arriverà sul mercato alle stesse condizioni di vendita dell’altro device che, in Italia, può essere acquistato sul sito ufficiale e su Amazon in tre colorazioni differenti: Charcoal, Beach Pink e Autumn Green al prezzo consigliato di 119,99 euro.

HMD Global non ha ancora rivelato tutti i mercati di destinazione del suo M-KOPA X1 ma sicuramente ci sarà quello africano vista la collaborazione con M-KOPA. Infine, data la presenza del Nokia C32 ad un prezzo già molto basso, è improbabile che anche questo modello arrivi in Italia. Almeno non per vie ufficiali.