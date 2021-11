I migliori impianti Home Theatre

Un sistema Home Theater consente di migliorare la qualità audio del televisore, per vivere un’esperienza cinematografica immersiva e coinvolgente. Questi impianti si possono collegare tramite filo o in modalità wireless Bluetooth, inoltre a seconda del modello sono composti da vari componenti come subwoofer, altoparlanti e lettori DVD/CD/Blu Ray. Vediamo come scegliere il migliore Home Theater e quali sono i prodotti da comprare, con una selezione di dispositivi per tutte le fasce di prezzo.

Home Theater: come scegliere l’impianto giusto

Nella scelta di un impianto Home Theater per TV è necessario valutare diverse caratteristiche, allo scopo di individuare il sistema audio adatto in base alle prestazioni che si vogliono ottenere e ai dispositivi con cui usare l’Home Theater. Prima di tutto bisogna scegliere il numero di canali presenti nella configurazione, con soluzioni entry level a 2.1 canali con 2 altoparlanti e 1 subwoofer, oppure impianti più avanzati e completi a 5.1 canali con 5 casse audio e 1 subwoofer.

Con altoparlanti e subwoofer è possibile ottenere un suono surround, in grado di diffondersi in tutto l’ambiente per delle performance acustiche importanti e il cosiddetto effetto cinema. Ovviamente l’Home Theater deve avere una potenza adeguata, con un wattaggio complessivo compatibile con le dimensioni della stanza in cui installare il sistema audio. Maggiore è la potenza migliore è la qualità sonora, in quanto è possibile mantenere il volume più basso e ridurre le distorsioni.

Un aspetto da non tralasciare è la connettività, con impianti tradizionali con filo e soluzioni più indicate per ottimizzare lo spazio come gli Home Theater wireless con tecnologia Bluetooth. Il sistema deve anche essere compatibile con il proprio televisore o videoproiettore, verificando anche il tipo di sorgente che può essere un lettore Blue-Ray o DVD. Infine è necessario considerare anche gli standard supportati, come Dolby Atmos e DTS, oltre al design e alle dimensioni dei vari componenti dell’impianto.

I migliori Home Theater economici sotto 150 euro

Il prezzo di un Home Theater dipende soprattutto dalle tecnologie, dalla qualità e dal numero di elementi del sistema audio. Con un budget al di sotto di 150 euro è possibile trovare diverse proposte interessanti, con alcuni impianti audio semplici ma funzionali ideali per piccoli ambienti. Ecco quali sono gli Home Theater economici migliori da comprare.

Auna Concept 720 5.1

L’impianto Home Theater più economico in assoluto

Auna Concept 720 5.1

Il prodotto low price per eccellenza è l’Auna Concept 720 5.1, un impianto Home Theater con una configurazione 5.1 canali composto da 5 altoparlanti e 1 subwoofer per una potenza complessiva di 95 W. Il sistema dispone della connettività Bluetooth, una porta USB e la predisposizione per il collegamento con il cavo RCA. Si tratta di un impianto compatto e semplice da usare, in grado di fornire un suono surround e collegarsi in modalità wireless con smartphone, tablet e notebook per il supporto delle principali piattaforme di streaming.

Perché comprarlo? È un sistema Home Theater economico e wireless perfetto per piccoli ambienti.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

RCA, Bluetooth, USB

Potenza 95 W

1 subwoofer da 16,5 cm

5 altoparlanti da 7,5 cm

Trust Tytan Gaming GXT 658

Il migliore Home Theater per il gaming

Trust Tytan Gaming GXT 658

Per migliorare la qualità audio dei videogiochi un ottimo prodotto è il Trust Tytan Gaming GXT 658, un impianto Home Theater per TV, PC e console Xbox, Nintendo e Playstation. Il sistema audio propone una potenza di 180 W, con un grande subwoofer reso accattivante dalla presenza della retroilluminazione a LED di colore blu. La configurazione è 5.1 canali, con 5 altoparlanti e 1 subwoofer, audio surround, telecomando wireless per il controllo a distanza delle varie funzioni, porta AUX e supporto della connettività Wi-Fi.

Perché comprarlo? È un impianto Home Theater perfetto per i videogiochi su PC, console e TV.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

Retroilluminazione LED blu

Potenza 180 W

Telecomando per controllo remoto

Logitech Z607

Il migliore Home Theater economico wireless

Logitech Z607

Chi vuole acquistare un Home Theater wireless economico può optare anche per il Logitech Z607, un set composto da 5 altoparlanti Bluetooth e 1 subwoofer wireless per una configurazione 5.1 canali e un audio surround. L’impianto garantisce un suono avvolgente e bassi profondi, con prestazioni acustiche indicate per ambienti di piccole/medie dimensioni. È compatibile con TV, tablet, smartphone, lettori Blu-Ray, PC e proiettori grazie alla connettività Bluetooth, con una potenza di 160 W e una copertura fino a 15 metri di distanza.

Perché comprarlo? Impianto Home Theater potente ed economico per stanze di piccole/medie dimensioni.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

Cablato e wireless

Potenza 160 W

Audio jack, RCA, USB, SD

I migliori Home Theater di fascia media da 150 a 350 euro

Nella fascia di prezzo tra 150 e 350 euro si possono trovare ottimi impianti audio per TV e PC, dispositivi con prestazioni sonore elevate, una buona potenza e un rapporto qualità-prezzo interessante. Scopriamo quali sono gli Home Theater migliori di fascia media disponibili sul mercato.

Auna V9B

Il migliore Home Theater potente di fascia media

Auna V9B

L’Auna V9B è un sistema Home Theater davvero molto potente, un set di diffusori per TV e PC con una potenza di 400 W e la predisposizione per il montaggio a parete. L’audio surround è ottenuto grazie a 5 altoparlanti di qualità, con 2 diffusori frontali a 4 vie con subwoofer integrato, due speaker satellite a 2 vie e 1 cassa centrale per ottimizzare il suono in uscita. Il design è retrò e accattivante, con una costruzione dei diffusori Bass Reflex e un colore mogano per arredare con stile la zona living.

Perché comprarlo? Sistema Home Theater dal design affascinante e potente per appassionati del vintage/retrò.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater

Audio Surround

2 diffusori a 4 vie con subwoofer integrati

2 altoparlanti a 2 vie

Potenza 400 W

Struttura Bass Reflex

Sony HT-S20R

Il migliore Home Theater cablato per TV

Sony HT-S20R

Un ottimo Home Theater cablato per qualità-prezzo è il Sony HT-S20R, un impianto moderno e compatto per ottimizzare l’audio del televisore. Il sistema audio è composto da una soundbar con supporto per lo standard Dolby Digital, 2 altoparlanti e 1 subwoofer, per una potenza di 400 W e un suono corposo e dettagliato. Il dispositivo vanta un’ampia connettività con USB, Bluetooth e HDMI, una configurazione 5.1 canali e una serie di impostazioni predefinite come la modalità cinema, notturna e musica.

Perché comprarlo? Home Theater moderno e compatto con soundbar integrata e connettività Bluetooth.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

Soundbar Dolby Digital

2 altoparlanti

1 subwoofer

Potenza 400 W

Bluetooth, USB, HDMI

Polk Audio TL1600

Il migliore Home Theater 5.1 surround

Polk Audio TL1600

Un sistema Home Theater davvero interessante per un’esperienza cinema con il proprio smart TV è il Polk Audio TL1600, un impianto 5.1 canali con 1 subwoofer e 5 altoparlanti. Le casse presentano un moderno design curvo, con una finitura lucida suggestiva e accattivante. Si tratta di un Home Theater perfetto per ambienti di circa 30 metri quadrati, in cui riesce a fornire un audio coinvolgente e immersivo, con un prezzo accessibile e una potenza di 160 W per quanto riguarda l’unità centrale.

Perché comprarlo? Home Theater affidabile ed efficiente per ambienti di medie dimensioni.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

4 altoparlanti

1 cassa centrale da 100 W

1 subwoofer

Driver Dynamic Balance

LG LHB625M

Il migliore Home Theater con lettore Blu-Ray

LG LHB625M

Chi desidera un impianto audio con lettore Blu-Ray integrato può scegliere il modello LG LHB625M, un sistema davvero completo con 4 altoparlanti, 1 subwoofer e 1 unità centrale per un suono surround pulito e avvolgente. Il dispositivo è dotato della connettività Bluetooth, inoltre supporta la tecnologie DLNA per l’associazione immediata di smartphone e tablet. Questo Home Cinema è compatibile con tutti i principali marchi di smart TV, con una configurazione a 5.1 canali.

Perché comprarlo? Impianto Home Theater con suono nitido e un’ottima connettività wireless con i dispositivi mobili.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

4 altoparlanti

1 cassa centrale

1 subwoofer

Bluetooth, DLNA

I migliori Home Theater top di gamma sopra 350 euro

Con un budget più elevato è possibile acquistare il migliore Home Theater, concentrandosi sui prodotti di fascia alta in grado di fornire un’esperienza cinematografica di altissimo livello. Ecco quali sono gli impianti audio per il televisore capaci di offrire le migliori prestazioni sonore.

Canton Movie 95

Il migliore Home Theater da parete

Canton Movie 95

Un eccellente prodotto tra la gamma di Home Theater sul mercato è il Canton Movie 95, un sistema audio con una potenza di 120 W per ogni speaker e un elegante design total white. L’impianto è già predisposto per il montaggio a parete, per ottimizzare il suono nella stanza e usufruire di una vera esperienza acustica surround, con ampia diffusione dell’audio del televisore in tutto l’ambiente. La dotazione comprende 1 subwoofer attivo, 4 altoparlanti e 1 unità centrale, con telaio in alluminio e un funzionamento ottimale con smart TV e PC.

Perché comprarlo? Impianto Home Theater con montaggio a parete e design elegante.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

4 altoparlanti

1 cassa centrale

1 subwoofer

Potenza 120 W

Sony HT-S40R

Il migliore Home Theater per smart TV

Sony HT-S40R

Uno dei migliori Home Theater per TV è il Sony HT-S40R, un impianto audio di ottima qualità per performance acustiche elevate nella riproduzione di eventi sportivi, film e videogiochi. Il sistema è formato per 1 subwoofer cablato abbinato a 2 altoparlanti wireless, con una soundbar TV e una configurazione a 5.1 canali. È compatibile con il montaggio a parete, inoltre dispone della connettività HDMI, Bluetooth con supporto per gli smart TV Sony Bravia e USB per il collegamento di una chiavetta USB.

Perché comprarlo? Home Theater di alta qualità con soundbar per smart TV.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

Soundbar

Subwoofer cablato

Altoparlanti wireless

Bluetooth, HDMI, USB

Numan Reference 851 Collection

Il migliore Home Theater in assoluto

Numan Reference 851 Collection

Il migliore Home Theater in commercio è il Numan Reference 851 Collection, un sistema audio con una configurazione a 5.1 canali e una potenza elevata adatta anche ad ambienti di grandi dimensioni. Il kit comprende 2 altoparlanti a colonna da 150 W ciascuno, 2 altoparlanti tradizionali da scaffale con una potenza di 180 W e 1 unità centrale da 120 W, tutti con impedenza di 4 Ohm. La struttura è realizzata in legno MDF con design Bass Reflex e chassis in alluminio, con 1 subwoofer da 280 W per un audio veramente potente e dettagliato.

Perché comprarlo? Sistema Home Theater di alta qualità, potente e realizzato in materiali robusti.

Caratteristiche principali

Sistema Home Theater 5.1

Audio Surround

2 altoparlanti a colonna da 150 W

2 altoparlanti a scaffale da 80 W

1 unità centrale da 120 W

1 subwoofer da 280 W