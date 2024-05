Fonte foto: HONOR

Honor ha in programma due novità per il mercato europeo: sono in arrivo i nuovi Honor 200 e Honor 200 Pro. Si tratta di due nuovi mid-range che debutteranno nel corso di un evento che l’azienda terrà a Parigi, il prossimo 12 giugno. Le vendite, molto probabilmente, partiranno nei giorni successivi l’evento.

In attesa del debutto, sul social cinese Weibo è apparsa un’immagine che anticipa le specifiche dei nuovi smartphone di Honor. Si tratta di una conferma praticamente definitiva in merito alla scheda tecnica dei nuovi modelli che andranno ad affiancarsi a Honor 200 Lite (in foto), già disponibile in Italia.

Honor 200: caratteristiche tecniche

Honor 200 arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, una delle ultime novità della gamma Qualcomm per la fascia media del mercato Android. Lo smartphone avrà un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate di 120 Hz. Il leak anticipa anche una luminosità di picco del pannello pari a ben 4.000 nit.

Il comparto fotografico includerà tre sensori posteriori, con un sensore principale Sony IMX906 da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e un sensore teleobiettivo Sony IMX856 da 50 Megapixel, con zoom ottico da 2,5x. La fotocamera anteriore sarà da 50 Megapixel.

La batteria avrà una capacità da 5.200 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 14, arricchito da MagicOS 8.0. Confermata la presenza del chip NFC. Non sono ancora note le dimensioni mentre il peso sarà di 187 grammi.

Honor 200 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor 200 Pro sarà un’evoluzione diretta di Honor 200, arricchendo il comparto tecnico con diversi elementi aggiuntivi. Il display sarà leggermente più grande, con una diagonale da 6,78 pollici, e continuerà a proporre un pannello OLED con risoluzione 1.5K e refresh rate di 120 Hz oltre che con luminosità di picco di 4.000 nit.

Cambierà il SoC: il nuovo Honor 200 Pro, infatti, arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, svelato lo scorso marzo come alternativa più economica al top di gamma della linea Snapdragon per smartphone Android, l’ottimo 8 Gen 3, utilizzato anche da Honor Magic 6 Pro, flagship della casa cinese.

Il modello Pro riprenderà il comparto fotografico di Honor 200, proponendo però un sensore principale OmnviVision OV50H da 50 Megapixel oltre a una seconda fotocamera anteriore. Confermata anche la batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 100 W. Il nuovo Pro aggiungerà, però, la ricarica wireless da 66 W.

Honor 200 Pro avrà anche il chip Honor C1+, per garantire una migliore connettività wireless e cellulare, oltre alla certificazione IP55. Il sistema operativo sarà sempre Android 14 con Magic OS 8.0. Lo smartphone avrà un peso complessivo di 199 grammi.