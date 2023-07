Honor 50 5G: con lo sconto Amazon il prezzo crolla

Tra i vari brand produttori di smartphone ce ne sono alcuni che, da sempre, nascono con l’intenzione di portare sul mercato smartphone di buona qualità a prezzi accessibili. Tra questi troviamo sicuramente Honor che ha sempre avuto un occhio di riguardo per le tasche dei consumatori proponendo dispositivi performanti ed economici. Purtroppo però, anche il colosso della tecnologia cinese ha dovuto fare i conti con spese e rincari, trovandosi costretto ad alzare i prezzi dei propri smartphone.

Grazie a Amazon, però, è possibile fare dei buoni affari e trovare telefoni di buon livello in super offerta, proprio come accade in queste ore per l’Honor 50 5G, il device di fascia medio-alta di Honor, disponibile sul celebre e-commerce a poco meno di 400 euro.

Honor 50 5G: scheda tecnica

Honor 50 5G ha un display OLED da 6,76 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore di questo smartphone è il ben noto Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano, in questo caso specifico, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP (ƒ/1.9), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e un sensore per la profondità sempre da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.2). Tra le connessioni troviamo naturalmente il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e le tutti i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, utile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria scelta da Honor è da 4.300 mAh con ricarica cablata da 67W che garantisce una carica al 50% in soli 15 minuti e una ricarica completa in poco più di mezz’ora. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia Magic UI 4.2 che si aggiornerà automaticamente a Android 13 dopo la prima accensione.

Honor 50 5G: l’offerta su Amazon

Honor 50 5G è uno smartphone di fascia medio-alta con una scheda tecnica di tutto rispetto pensata per garantire prestazioni più che buone e, al contempo, tenendo d’occhio i consumi. Il costo finale è di 559,90 euro, un dispositivo insomma non proprio economico, soprattutto per i prezzi a cui Honor aveva abituato i suoi utenti, ma comunque in linea con gli aumenti generali che hanno colpito il settore.

Fortunatamente, grazie all’ottima offerta Amazon è possibile risparmiare qualcosina e si può acquistare Honor 50 5G a 389 euro (-35%, -210,9 euro) uno sconto decisamente importante che potrebbe fare gola a tutti quegli utenti che stanno cercando un nuovo smartphone da portare a casa.

