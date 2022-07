Honor 50 Lite, offerta incredibile: oggi costa pochissimo

In questi primi giorni di luglio su Amazon stiamo trovando tantissime offerte che riguardano smartphone lowcost. Si tratta di promozioni molto interessanti che anticipano il Prime Day, le due giorni di super sconti dedicate ai clienti Amazon Prime. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo dispositivo senza spendere una fortuna, allora è arrivato proprio adesso. Oggi vi parliamo dell’Honor 50 Lite, smartphone medio di gamma che monta una fotocamera professionale da 64MP. Tutto a meno di 200€. Il merito è dello sconto del 38% che troviamo su Amazon e che ci fa risparmiare più di 110€ sul prezzo di listino.

L’Honor 50 Lite non sarà lo smartphone più conosciuto al mondo, ma è sicuramente uno di quelli con il rapporto qualità-prezzo migliore. Come il fratello maggiore (l’Honor 50), ha il pieno supporto da parte degli sviluppatori e a bordo troviamo la versione più recenti di Android e anche il Google Play Store. E non ci sono nemmeno problemi con gli aggiornamenti software che arrivano con una frequenza, sia quelli che riguardano le patch di sicurezza, sia quelli sulle nuove funzionalità. A dispetto di un prezzo veramente basso, l’Honor 50 Lite monta componenti di qualità e molto performanti. A meno di 200€ è difficile trovare di meglio sul mercato.

Honor 50 Lite: la scheda tecnica

Non tutti i prodotti presenti su Amazon ricevono il bollino "Amazon’s choice". Si tratta di un privilegio riservato solamente a quei prodotti o dispositivi molto richiesti dagli utenti e che hanno ricevuto anche il plauso degli utenti. E questo fa già capire la bontà dell’Honor 50 Lite che ha ricevuto questo bollino sul sito di e-commerce.

Lo smartphone ha veramente ottime componenti, come si può intuire dallo schermo da 6,67" con risoluzione FHD che assicura colori vivaci e realistici. Sotto la scocca troviamo il processore oca-core Snapdragon 662 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, quanto basta per far girare senza problemi anche le app più pesanti, come ad esempio i videogame.

Pur essendo uno smartphone lowcost, l’Honor 50 Lite è dotato di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale professionale da 64MP, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da due fotocamere entrambe da 2MP, dedicate agli scatti in profondità e alle foto macro. La fotocamera per i selfie è da 16 Megapixel.

La batteria da 4300mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida da 66W impiega circa 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Funzionalità che ci salva quando siamo senza batteria e abbiamo pochi minuti per aumentarne la vita.

Honor 50 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Honor 50 Lite su Amazon al prezzo più basso di sempre: soli 185€. Il merito è del super sconto del 38% che ci fa risparmiare quasi 115€ sul prezzo di listino. Per un dispositivo uscito sul mercato quest’anno si tratta di una super promozione da non lasciarsi sfuggire. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni, anche meno di 24 ore per i clienti Prime. L’offerta non ha una data di scadenza e potrebbe terminare prestissimo data l’alta richiesta del dispositivo.

Honor 50 Lite