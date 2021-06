Honor 50 ufficiale: è un top di gamma diverso dagli altri

Honor c’è, eccome se c’è. La società nata da una costola di Huawei, passata di mano recentemente per aver salva la vita a causa delle grandi limitazioni del ban commerciale degli USA, ha annunciato la gamma Honor 50. Con due focus per certi versi sorprendenti: l’abbandono dei chip Kirin sviluppati da Huawei e la presenza dei servizi e le app Google.

La principale limitazione imposta dagli Stati Uniti a Huawei, e a cascata anche ad Honor, consisteva nell’impossibilità di intrattenere rapporti commerciali con le aziende americane: stop al dialogo con Google, quindi niente Android se non in versione open source, libera, stop all’utilizzo di qualsiasi componente americano o che utilizzasse tecnologia e sapere americano. Limitazioni pesanti, anzi pesantissime, che Honor è riuscita a dribblare “semplicemente" abbandonando l’azienda che l’ha fatta nascere e crescere. Così Honor 50, Honor 50 SE ed Honor 50 Pro, ufficiali da qualche ora, non avranno solamente i processori dell’americana Qualcomm a rimpiazzare i Kirin di Huawei utilizzati in questi anni, ma pure Android con i servizi e le app Google. E arriveranno in Italia.

Honor 50 e 50 Pro, specifiche tecniche

La base tecnica scelta per i due Honor al vertice della gamma 2021 è lo Snapdragon 778G di Qualcomm, chip octa core a 2,4 GHz realizzato con processo produttivo a 6 nanometri che si posiziona appena un gradino sotto il “re" della gamma Qualcomm, lo Snapdragon 888. Non lo si può definire insomma un chip di fascia media, piuttosto di fascia medio alta: qui lo abbiamo analizzato a fondo.

Al suo fianco 8 oppure 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, solamente 256 GB per Honor 50 Pro. Le differenze tra i due proseguono sul display, da 6,72 pollici su quest’ultimo, da 6,57 pollici su Honor 50. In entrambi i casi tuttavia si tratta di un pannello OLED Full HD+ con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e 300 Hz di campionamento del touch. La diagonale differente implica dimensioni differenti: 163,46 mm × 74,66 mm × 8,05 mm e 187 grammi per Honor 50 Pro, 159,96 mm × 73,76 mm × 7,78 mm e 175 grammi per Honor 50.

Identico il gruppo fotocamere al posteriore: principale da 100 megapixel f/1.9, ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.2 e infine le due fotocamere “di contorno" da 2 megapixel ciascuna, una per le macro, l’altra per la profondità di campo. All’anteriore una fotocamera selfie da 32 megapixel per Honor 50 mentre la variante Pro a questa affianca una ultra grandangolare da 12 megapixel. Ben fornito su entrambi il comparto connettività, con 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 / 5.2, NFC, e quant’altro, da 4.000 mAh la batteria su Honor 50 Pro e da 4.300 mAh su Honor 50, ma sul primo c’è pure una ricarica super rapida da ben 100 watt mentre sul secondo ci si ferma ad “appena" 66 watt.

Honor 50 SE, specifiche tecniche

Honor 50 SE è il componente della nuova famiglia che andrà a presidiare la fascia media. Condivide lo stesso linguaggio stilistico dei fratelli ma con un hardware diverso. Il display è un’unità da 6,78" LCD IPS Full HD+ da 120 Hz, mentre a gestire le operazioni c’è un chip MediaTek Dimensity 900 octa core da 2,4 GHz con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione.

Fotocamera frontale da 16 megapixel e tre posteriori: da 108 megapixel la principale, ultra wide da 8 MP e infine una macro da 2 MP. La connettività rimane di alto profilo come sui fratelli maggiori così come la batteria, da 4.000 mAh con ricarica rapida a 66 watt.

Gamma Honor 50, prezzi e disponibilità

I tre Honor 50 arriveranno anche in Italia, ma quando e a che prezzi è ancora impossibile dirlo. In Cina Honor 50 Pro parte da 480 euro, Honor 50 da 350 euro mentre Honor 50 SE da 310 euro.