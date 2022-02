Honor conferma: Magic 4 arriva il 28 febbraio

Il Mobile World Congress 2022 di Barcellona inizierà tra meno di due settimane (si svolgerà da lunedì 28 febbraio a giovedì 3 marzo) e ciò significa che fino ad allora assisteremo a tutta una serie di annunci di dispositivi mobili. In vista dell’evento, infatti, le aziende stanno iniziando a dare qualche informazione in più sui loro prodotti in arrivo, compresa la cinese Honor.

Dopo i buoni risultati ottenuti nel 2021, grazie a device del calibro di Honor 50, la compagnia asiatica si sta ora attrezzando per lanciare i suoi nuovi smartphone top di gamma. Honor ha infatti rivelato che presenterà ufficialmente a Barcellona gli attesi Honor Magic 4, Honor Magic 4 Pro e Honor Magic 4 Pro+ il prossimo 28 febbraio alle ore 13:00. Di questi device finora si sa ben poco di ufficiale, se non nulla, ma le indiscrezioni abbondano e dato che Honor afferma che si tratterà di telefoni premium, supponiamo che la sfida sarà lanciata alla gamma OnePlus 10 e agli smartphone Galaxy S22 di Samsung.

Honor Magic 4: come sarà

Il nuovo top di gamma dell’ex sub-brand di Huawei avrà, certamente, un comparto fotografico di ottimo livello. Magic 4 dovrebbe vantare quattro fotocamere: la principale da 50 MP, una Ultra Wide per le macro da 50 MP, il teleobiettivo da 16 MP con zoom fino a 10x e il sensore frontale da 16 MP. Con molta probabilità, l’Honor Magic 4 conterà su un pannello AMOLED da 6,55 pollici, Full HD+, HDR10+ con refresh rate fino a 120 Hz e campionamento del tocco di 300 Hz.

Il modello Magic 4 Pro dovrebbe godere invece di uno schermo un po’ più grande, da 6,67 AMOLED con tecnologia LTPO, HDR10+, refresh rate dinamico fino a 120 Hz e 360 Hz di campionamento del tocco. Su questo telefono prevediamo di trovare una cam principale da 50 MP, una ultra wide e macro da 50 MP, un teleobiettivo a periscopio da 50 MP con 50x di zoom digitale. Per i selfie dovrebbe pensarci una cam da 13 MP con lente 3D.

Infine, l’Honor Magic Pro Plus potrebbe vantare uno schermo da 6,78 pollici AMOLED LTPO, Quad HD+, HDR10+, con refresh rate dinamico fino a 120 Hz e 360 Hz di campionamento del tocco. Questa versione dovrebbe presentare lo stesso array fotografico del modello Pro.

Honor Magic 4: quale processore?

A bordo dell’Honor Magic 4 ci sarà quasi sicuramente il chip MediaTek Dimensity 9000, mentre i modelli più costosi (Pro e Pro Plus) dovrebbero vantare il ben più celebre processore Snapdragon 8 Gen 1 targato Qualcomm. Le memorie RAM sono di tipo LPDDR5 e lo storage di tipo UFS 3.1, mentre il sistema operativo dei terminali potrebbe essere Android 12 con skin Magic UI 6.0.

Honor magic 4: prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, la gamma Magic 4 dovrebbe partire da 899 Euro per la versione base. Tuttavia, ci aspettiamo che il 28 febbraio Honor riveli tutte le informazioni, comprese quelle relative al costo, dei suoi attesi top di gamma.