Honor Magic V Flip ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo pieghevole

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Honor presenta il suo primo foldable di tipo Flip: è Honor Magic V Flip e si distingue per l'ottima batteria e lo schermo esterno grande e luminoso

Anche Honor entra nel mercato degli smartphone pieghevoli a conchiglia con il lancio, in Cina, del nuovo modello Honor Magic V Flip. Se il nome è ben poco originale, la scheda tecnica si fa apprezzare grazie ad un grande schermo esterno e una batteria ben sopra la media del settore “flip“, cioè degli smartphone che da piegati diventano quasi quadrati.

Honor Magic V Flip: caratteristiche tecniche

Honor Magic V Flip è uno smartphone pieghevole di tipo “clamshell” di dimensioni abbastanza tradizionali: aperto misura 167,3×75,6×7,15 millimetri, che diventano 86,5×75,6×14,9 da chiuso. Il peso è pari a 193 grammi.

Lo schermo interno, da aperto, misura 6,8 pollici e ha una risoluzione FHD+ (2.520×1.080 pixel). E’ un OLED con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Anche lo schermo esterno è un OLED, di tipo LTPO, e misura ben 4 pollici.

Questo schermo è stato pensato per essere usato attivamente e spesso, non è un mero componente decorativo. E’ quasi quadrato, con una risoluzione di 1.200×1.092 pixel, un refresh variabile fino a 120 Hz e una luminosità massima che arriva a 1.600 nit.

Il chip usato su Honor Magic V Flip non è l’ultimo arrivato sul mercato, ma è comunque un SoC di fascia alta: si tratta del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, usato su moltissimi top di gamma 2022-23.

Buona anche la memoria RAM, disponibile in tagli da 12 o 16 GB, mentre lo spazio di archiviazione può essere da 256 GB, 512 GB o 1 TB. Per la precisione le combinazioni di memoria disponibili sono, almeno in Cina, quelle da 12/256 GB, 12/512 GB o 12 GB e 1 TB.

Honor Magic V Flip si fa apprezzare anche per le fotocamere. Sia per le due esterne, che sono una principale da 50 MP con stabilizzatore ottico e una ultra wide da 12 MP con autofocus, sia per quella interna, che è da 50 MP.

Ottima la batteria, da ben 4.800 mAh (che su questo tipo di smartphone sono davvero tanti) e con ricarica veloce a 66 watt. Purtroppo non c’è la ricarica wireless, perché altrimenti peso e spessore sarebbero cresciuti troppo.

Honor Magic V Flip: prezzo e disponibilità

Honor Magic V Flip è al momento disponibile solo in Cina, dove è venduto a questi prezzi:

Honor Magic V Flip 12/256 GB – 4.999 yuan (circa 640 euro)

Honor Magic V Flip 12/512 GB – 5.499 yuan (circa 700 euro)

Honor Magic V Flip 12 GB / 1 TB – 5.999 yuan (circa 770 euro)

E’ molto probabile che questo nuovo telefono “flip” arrivi anche in Europa, forse anche in Italia dove è già presente Honor Magic V2 con piega a farfalla. I prezzi, però, saranno certamente molto più alti di quelli cinesi a causa dei costi di logistica e della maggiore tassazione.