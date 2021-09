Honor Earbuds 2 Lite: le cuffiette economiche arrivano in Italia

Honor, ex controllata di Huawei da qualche mese indipendente, continua a sviluppare e a presentare prodotti di largo consumo per riconquistare le quote di mercato perse a causa della nota diatriba tra Huawei e gli Stati Uniti. L’ultimo di questi prodotti è un wearable: Honor Earbuds 2 Lite, le nuove cuffiette true wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC).

Si tratta di cuffiette di tipo “in-ear“, che entrano completamente nell’orecchio isolando l’utente dai rumori esterni. Questo tipo di design va oggi per la maggiore, anche se non tutti lo trovano comodo. Si tratta anche di un modello economico, che va a posizionarsi nella fascia bassa di un mercato affollatissimo di prodotti molto economici, sotto i 100 euro. Le Honor Earbuds 2 Lite lo fanno, però, senza rinunciare alla qualità costruttiva, alle funzionalità evolute come l’ANC e, cosa molto importante, senza lesinare sulla batteria e l’autonomia. Le nuove cuffiette di Honor, infatti, promettono fino a 32 ore di ascolto.

Honor Earbuds 2 Lite: caratteristiche tecniche

Le Earbuds 2 Lite di Honor sono un modello “lite" ma di ultima generazione: lo si deduce dall’ottima connessione Bluetooth 5.2, la più stabile ed efficace al momento disponibile. Il peso è di 60 grammi, basso ma non da record, mentre la riduzione del rumore via software si ferma a 22 dB. All’interno delle cuffiette troviamo dei driver da 10 millimetri, quindi non grandissimi.

Le modalità di funzionamento, selezionabili con il tocco, sono tre: ANC off, ANC on e “Awarness“, che sarebbe la modalità trasparenza grazie alla quale possiamo ascoltare cosa succede intorno a noi senza togliere le cuffie. Tale funzione è oggi irrinunciabile, anche per questioni di sicurezza, specialmente su un modello in-ear che tappa il canale uditivo offrendo una riduzione del rumore passiva già quando le cuffie sono spente (banalmente, perché fanno da tappo).

Non manca poi la possibilità di usare in due le cuffiette, scegliendo tra modalità mono o stereo, e la certificazione IPX4 (resistono agli spruzzi d’acqua leggeri e alla pioggia). Le batterie sono da 55 mAh e garantiscono con una ricarica fino a 10 ore di ascolto ininterrotto della musica, fino a 32 ore utilizzando la carica della custodia.

Nel caso delle chiamate vocali, che fanno pesante uso della riduzione del rumore anche per inviare un audio più pulito all’interlocutore, l’autonomia massima scende a 20 ore. La ricarica è abbastanza rapida: in 10 minuti si ottengono 4 ore di riproduzione aggiuntive.

Honor Earbuds 2 Lite: quanto costano

Le cuffiette true wireless Honor Earbuds 2 Lite sono già in vendita anche in Italia, con disponibilità immediata e senza il bisogno di preordinarle. Il prezzo scelto da Honor per questo modello si posiziona perfettamente entro la soglia psicologica dei cento euro, infatti le Honor Earbuds 2 Lite costano 99,90 euro.

Honor Earbuds 2 Lite – Cuffiette True Wireless con ANC – Design in-ear