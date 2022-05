Honor Magic 4 Pro, difficile chiedere di più

Con Honor Magic 4 Pro possiamo, o forse dobbiamo, inserire a pieno titolo l’azienda cinese Honor tra i migliori produttori di smartphone oggi in circolazione. La storia di questo marchio è abbastanza conosciuta: nasce come spin-off di Huawei, diventa una sorta di sussidiaria low-cost dell’azienda leader di mercato, realizzando smartphone quasi identici a quelli della casa madre, ma con specifiche tecniche meno avanzate e costi più contenuti.

Dopo la nota vicenda che ha messo in contrapposizione Huawei e il governo americano, per uscire dallo stallo, Honor è stata venduta ad un fondo di investimento cinese, portando con sè molte delle conoscenze di casa madre, che ora vedono un primo sbocco di alto livello con Honor Magic 4 Pro. Il vantaggio di questa separazione sta nel fatto che gli smartphone di Honor non sono soggetti a restrizioni e quindi possono usare i servizi di Google e le altre tecnologie americane.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Honor Magic 4 Pro è uno smartphone eccezionale

E’ difficile riuscire a capire quanto gradevole sia l’uso di questo smartphone, se non lo si prova in prima persona: da un punto di vista prettamente teorico, la sua scheda tecnica è molto simile a quella di altri smartphone presenti sul mercato, come OPPO Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro, realme GT 2 Pro e Motorola Edge 30 Pro, eppure nell’uso quotidiano sembra migliore di tutti i suoi concorrenti.

E’ evidente che l’esperienza accumulata negli anni di lavoro insieme a Huawei ha lasciato un’eredità importante, soprattutto per la capacità di ottimizzare il software e di rendere estremamente bilanciato lo smartphone nel suo complesso. Chi segue le nostre prove settimanali sa che siamo riluttanti a guardare solo la scheda tecnica, che spesso può ingannare: per completezza di informazioni, però, vi segnaliamo che Honor Magic 4 Pro è costruito intorno al processore Snapdragon 8 Gen 1, con una disponibilità da 8 a 12 GB di RAM, a cui sono abbinati 256 o 512 GB di memoria interna, senza la possibilità di aggiungere un’espansione di memoria.

Uno dei punti di forza di questo cellulare è senza dubbio il suo schermo, un pannello da 6.81 pollici, con tecnologia LTPO OLED che gestisce un refresh rate variabile da 1 a 120 hz. Per uscire da questo linguaggio oscuro, possiamo raccontare che il display, curvo anche sugli angoli, oltre a garantire una luminosità massima elevatissima, offre una qualità dei colori e una leggibilità al top. Tutto questo grazie anche ad un processore dedicato, capace di compensare gli eventuali difetti dei contenuti che vengono mostrati sullo schermo: senza farsi travolgere da sigle astruse e dettagli tecnici piuttosto noiosi, è sufficiente sottolineare che il display di Honor Magic 4 Pro è uno dei migliori del mercato.

Fotocamera da 50 mpx, con zoom periscopico

Come ben sappiamo, una delle variabili più importanti negli smartphone più prestigiosi è sempre la fotocamera, motivo per cui Honor ha posto grandissima attenzione nella realizzazione del blocco principale: due sensori da 50 mpx, con l’aggiunta di uno zoom periscopico da 64 mpx, che quando combina lo zoom ottico con quello digitale arriva ad una moltiplicazione 100x. A completare la fotocamera principale ci sono due sensori, uno per evitare lo sfarfallio, l’altro invece per le misurazioni di profondità in 3D.

Dobbiamo ancora una volta accendere il traduttore, per raccontare che la fotocamera di Honor Magic 4 Pro è una delle migliori del mercato quando scatta fotografie, anche in modalità notturna. Rispetto alla concorrenza, Honor deve invece lavorare all’ottimizzazione dei video, che sono di buona qualità, ma non sono al top. Questa valutazione può essere utilizzata anche per la fotocamera frontale, da 12 megapixel, che sfrutta un secondo sensore di profondità per ottimizzare i ritratti.

La selfie cam funziona in modo incredibile con buona luce, fa un po’ più di fatica con poca luce, ma nel complesso la valutazione di foto e video e comunque di ottimo livello. Per ottenere questi risultati entrano in gioco sia le lenti di ottima qualità che il software per l’elaborazione delle immagini, frutto di anni di esperienza in questo campo.

Honor Magic 4 Pro offre molte soluzioni originali come la possibilità di scattare foto ad alta qualità mentre si girano i video: non è un’opzione banale, perché la maggior parte dei telefoni in circolazione in questo caso fa un semplice screenshot del video che si sta catturando.

Tutta questa potenza, un display così definito, una fotocamera così efficiente richiedono una batteria prestante: in un primo momento avevamo un po’ storto il naso davanti al dato tecnico della sua capacità, 4600 mAh. In realtà, l’autonomia è sempre ottima, ma per chi dovesse esagerare e consumare tutta la carica in tempi brevi c’è la ricarica da 100 watt, anche in modalità wireless. Questo significa che utilizzando il caricatore senza fili originale di Honor, sarà possibile ricaricare il telefono da 0 a 100% in soli 30 minuti.

Potremmo stordirvi terra lungo tempo raccontandovi tutti i piccoli dettagli che fanno di Honor Magic 4 Pro uno degli smartphone più piacevoli da usare in assoluto, ma solo impugnando questo cellulare è possibile capire quanto potente ed efficiente sia. Con questo cellulare, Honor non ha solo riacceso i motori per riprendere il suo cammino, possiamo probabilmente dire che ha intrapreso una nuova strada, dando una prova di capacità davvero sorprendente: in Cina i nuovi prodotti hanno portato questo marchio immediatamente a ridosso della prima posizione di vendita, anche in Occidente gli avversari sono avvisati.