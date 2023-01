Honor Magic 5 avrà uno zoom 100X

Honor si appresta a presentare la nuova lineup Honor Magic 5, erede del Magic 4 attualmente in vendita, che sarà composta da almeno quattro nuovi telefoni: Honor Magic 5 standard, Honor Magic 5 Lite, Honor Magic 5 Pro e Honor Magic 5 Ultimate. A darne notizia è il solito affidabile leaker cinese Digital Chat Station dalle pagine del social Weibo.

La notizia è attendibile poiché il leaker ha individuato dalle pagine del MIIT, l’ente di certificazione cinese, il nome in codice "Piaget" e il numero di modello PGT-AN00. Indizi che riporterebbero proprio all’Honor Magic 5 standard. La certificazione rappresenta un passo importante e lascia intuire che la presentazione della nuova lineup è più vicina di quanto si possa immaginare: tanto che il debutto, si dice, sia stato fissato per il prossimo 27 febbraio, probabilmente al Mobile World Congress di Barcellona.

Honor Magic5: come sarebbe

Secondo queste prime indiscrezioni, la serie Honor Magic 5 manterrà sulla parte posteriore il tipico design circolare dentro cui sono collocate le fotocamere. In proposito dovrebbe essere presente un pannello distinto che rivestirà l’isola circolare della fotocamera ma dettaglio ancora più importante si vocifera la presenza di uno zoom 100x.

E’ molto probabile, però, che si tratti di uno zoom 100X ibrido come quello di Honor Magic 4 Pro (in foto), che ha in realtà un ingrandimento ottico 3,5X. Nel nuovo Magic 5, tuttavia, l’ingrandimento ottico potrebbe salire a 10X e il resto, ancora una volta, lo farebbe il software.

Di sicuro il comparto fotocamere sarà potentissimo, con quattro i sensori tutti da 50 MP nei modelli Pro e Ultimate, mentre sul modello standard ci saranno solo tre fotocamere.

Per quanto riguarda il resto dell’hardware, poi, la scelta è caduta sul processore top di gamma e di ultimissima generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Honor Magic 5 standard, Honor Magic 5 Pro e Honor Magic 5 Ultimate. Si cambia chip su Honor Magic 5 Lite, dove il processore sarà il Qualcomm Snapdragon 695.

Honor Magic 5: quando arriveranno

Secondo quanto trapelato, la serie Honor Magic 5 dovrebbe debuttare dal palco europeo del MWC di Barcellona il 27 febbraio. Quindi tra poche settimane, ciò significa che prima di allora ci saranno ancora tante altre indiscrezioni che ci aiuteranno a conoscere meglio le schede tecniche dei nuovi Honor Magic 5.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità invece, possiamo fare riferimento alla serie Magic 4 per le prime ipotesi non troppo campate in aria: questa serie è arrivata in Italia con i modelli Honor Magic 4 Lite 4G e Lite 5G e con il top di gamma Honor Magic 4 Pro. Quest’ultimo al lancio aveva un prezzo di 1.099 euro.