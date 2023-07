Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Honor/Weibo

Honor Magic V2 è il nuovo smartphone pieghevole di Honor, l’erede di Honor Magic V e Honor Magic VS (in foto) che sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 12 luglio. Un dispositivo che, pur non essendo ancora disponibile, ha ottenuto già diversi “riconoscimenti” come, ad esempio, il titolo di “rivoluzionario, come un iPhone” come l’ha definito il CEO di Honor, George Zhao, e quello di “smartphone pieghevole più sottile al mondo”, come ha anticipato il noto leaker IceUniverse.

Honor Magic V2, infatti, ha uno spessore inferiore ai 5,3mm da aperto e di 11,08mm da chiuso, un’indiscrezione che, se fosse confermata, potrebbe davvero fare la differenza e sbaragliare tutti gli altri foldable della concorrenza.

Honor Magic V2: come sarà

Le prime indicazioni sul nuovo Honor Magic V2 arrivano dal sito GSMArena che ha condiviso buona parte delle specifiche tecniche di questo pieghevole. Stando alle informazioni a disposizione il telefono avrà un display interno OLED da 7,9 pollici con risoluzione 2K e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il display esterno, invece, sarà sempre un OLED da 6,45 pollici, con risoluzione 1,5K e refresh rate sempre a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Al momento non sono disponibili maggiori indicazioni sui vari tagli di memoria che arriveranno all’uscita dello smartphone. Sul comparto fotografico le indiscrezioni sono ancora discordanti ma l’ipotesi più probabile è quella di un sistema a tre fotocamere da 50 MP ciascuna con un sensore principale, uno ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom 3x. Nessuna conferma, al momento, sulla fotocamera frontale.

Conoscendo il processore in dotazione al nuovo Honor Magic V2 si possono, ovviamente, conoscere anche le connessioni tra cui il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Trattandosi di un top di gamma, dovrebbe essere presente anche il chip per l’NFC.

La batteria sarà 5060 mAh con ricarica cablata a 66 W e ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS. Imfine, è interessante notare anche un particolare sul design di questo smartphone che già da qualche tempo circola sul web: la scocca posteriore dovrebbe essere realizzata in similpelle vegana.

Honor Magic V2: quando arriva

Come detto in apertura, il nuovo foldable di Honor, il Magic V2 sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 12 luglio. Al momento non è chiaro se il dispositivo arriverà anche sui mercati occidentali o se, come accade spesso con i produttori cinesi, resterà esclusiva per quelli orientali.

Nessuna indiscrezione nemmeno sul prezzo ma, trattandosi di un foldable con una scheda tecnica da vero top di gamma, probabilmente sarà molto elevato e potrebbe superare tranquillamente i 1.500 euro, così come già visto per altri device della stessa categoria.