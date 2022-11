Honor Magic Vs sarà così: prima foto ufficiale

Honor si sta preparando per il 23 novembre, giorno in cui l’ex sussidiaria di Huawei alzerà il velo sul suo secondo smartphone pieghevole: Honor Magic Vs. Questa sarà anche l’occasione per il brand cinese di svelare anche alcuni dei suoi smartphone di punta che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi come il Magic 5, il Magic 5 Pro e il top di gamma Magic 5 Ultimate.

In attesa di questo grande evento, Honor ha deciso di mostrare in anteprima il suo pieghevole di grande formato pubblicando, sulla piattaforma social cinese Weibo, alcune foto che svelano il design definitivo del dispositivo e rivelano anche alcuni aspetti che fino ad ora non si conoscevano.

Honor Magic Vs, quale chip?

L’Honor Magic Vs sostituirà il Magic V, il primo pieghevole dell’azienda che non ha mai lasciato i confini cinesi, ma non sarà una vera e propria nuova generazione. Dovremmo parlare piuttosto di un miglioramento rispetto alla versione precedente dove spiccano un design leggermente aggiornato, una nuova cerniera e un nuovo processore.

A proposito di quest’ultimo si vocifera che il Magic Vs sarà dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1. Ma con Qualcomm che ha appena annunciato il suo nuovo SoC Snapdragon Gen 2, Honor potrebbe fare una gradita sorpresa integrando il chip di nuova generazione nel suo smartphone pieghevole.

I due teaser rilasciati mostrano un design simile a Magic V, dove si notano alcuni piccoli dettagli: ha un nuovo ed legante colore oro e una menzione "Designed by Magic" sull’isola dove sono posizionati i sensori fotografici.

Uno stilo per Honor Magic Vs

Sempre guardando le foto divulgate, si nota anche la presenza di uno stilo in mano all’attrice cinese Sweet Li che posa con lo smartphone. È quindi possibile che Honor consegni il dispositivo con uno stilo, opzione non presente nell’attuale Magic V.

Come anticipato, questo nuovo foldable dopo la presentazione, oltre che in Cina, dovrebbe arrivare anche in altri mercati globali, Europa compresa.