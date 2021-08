Honor Magic3 ufficiale: è un top con l'oblò

Si è parlato per settimane del ritorno ai vertici del settore smartphone per Honor, azienda nata da un’iniziativa di Huawei diversi anni fa (ormai quasi otto, era il 2013) e che a novembre del 2020 è passata sotto il controllo della Shenzen Zhixin New Information Technology. Questo ritorno è appena avvenuto con Honor Magic3, un telefono dalle caratteristiche tecniche di pregio e con un design dominato da un elemento impossibile da non notare: un enorme oblò sul retro, che ospita un eccellente comparto fotografico posteriore.

Se non fosse stata venduta, Honor avrebbe dovuto avere a che fare per un periodo indeterminato con le stesse sanzioni applicate dagli USA a Huawei, quindi non avrebbe potuto avere rapporti commerciali con aziende americane. Invece così Honor ha potuto richiedere, tra le altre cose, i chip 5G a Qualcomm ed il sistema operativo Android con i relativi servizi e tutte le app “di base" a Google, arrivando a dei top di gamma assoluti come gli Honor Magic3, appena presentati. Sono peraltro i primi realizzati dalla nuova proprietà, che in questo modo ha mostrato come coltivi chiaramente l’ambizione di attrarre i clienti rimasti orfani di Huawei, almeno in Europa, con prodotti dalle caratteristiche (e dal prezzo) assolutamente premium.

Honor Magic3, le caratteristiche tecniche

Honor Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+ condividono tutti lo stesso display da 6,76 pollici. Un OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto allo spazio colore DCI-P3, certificazione HDR10+ e curvatura laterale di 89 gradi, con una risoluzione “atipica“, superiore al Full HD+ ma inferiore al Quad HD+: al di là dei numeri, la definizione è ottima ed in fondo è l’unica cosa che conta realmente.

Lievi differenze in fatto di chip, con Honor Magic3 che deve “accontentarsi" dello Snapdragon 888 di Qualcomm mentre sugli Honor Magic3 Pro e Pro+ c’è lo Snapdragon 888+, evoluzione del primo che migliora le capacità di elaborazione in termini di IA, intelligenza artificiale. Al di là di differenze che dovrebbero essere lievi, tutti hanno la tecnologia OS Turbo X – ed è la prima volta che arriva su un chip Snapdragon – che gestisce le risorse disponibili a seconda delle priorità e dovrebbe pure rallentare il decadimento delle prestazioni negli anni.

In fatto di memorie RAM, Honor Magic3 e Magic3 Pro+ hanno lo stesso approccio: una sola opzione, 8 GB per il primo, 12 GB per il secondo, mentre Magic3 Pro lascia al cliente la scelta tra i due livelli. Lato spazio di archiviazione, 128 o 256 GB per il primo, 256 o 512 GB per il secondo, solamente 512 GB per il terzo. Honor Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+ condividono tutti la stessa batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 66 watt e wireless rapida fino a 50 watt, e naturalmente offrono all’utente l’interfaccia Magic UI 5.0 su base Android 11.

Honor Magic3, le fotocamere

Le differenze tra i tre si fanno ben più importanti in fatto di fotocamere, il tema che origina forse più di altri la discrepanza tra i prezzi. Sul posteriore di Honor Magic3 ci sono tre sensori: il principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 13 MP e campo visivo di 120 gradi ed un monocromatico da 64 MP.

C’è una fotocamera in più sul retro di Honor Magic3 Pro e Magic3 Pro+, ossia un teleobiettivo da 64 MP con zoom 3,5x ottico (10x ibrido e 100x digitale) con lunghezza focale equivalente di 90 mm e stabilizzazione ottica. Su Magic3 Pro+ la risoluzione della fotocamera ultragrandangolare arriva a 64 MP.

Prezzo e disponibilità di Honor Magic3

Non sappiamo ancora quando Honor Magic3, Magic3 Pro e Magic3 Pro+ arriveranno in Europa, ma l’azienda ha già comunicato i prezzi di listino in euro: