Honor MagicWatch 2 in offerta a metà prezzo: è da comprare subito

Vedere uno smartwatch al polso di una persona che si incontra per strada non è più una rarità. Gli orologi intelligenti stanno oramai prendendo sempre più piedi e stanno sostituendo quelli analogici. Il merito è soprattutto delle aziende che, nonostante i problemi dei primi anni, hanno continuato a investire nel settore e a lanciare dispositivi che incontrassero sempre di più le richieste degli utenti. Una di queste società è sicuramente Honor che in questi anni ha lanciati wearable top di gamma come il MagicWatch 2, che oggi troviamo in super offerta su Amazon con uno sconto di ben il 46%: acquistandolo oggi si risparmia praticamente la metà.

Honor MagicWatch 2

L’Honor MagicWatch 2 da 46mm è un vero smartwatch top di gamma, con un design elegante e realizzato con materiali di prima qualità. La cassa, ad esempio, è di acciaio inossidabile 316L, materiale che solitamente viene utilizzato nell’industria aerospaziale. Premium sono anche le funzionalità offerte: le modalità di allenamento sono veramente tante e solo per la corsa abbiamo a disposizione 13 diverse tipologie. Ottimo anche il monitoraggio della salute, con un sensore avanzato in grado di monitorare in tempo reale il battito cardiaco. Se stavate cercando lo smartwatch giusto, questo Honor fa al caso vostro.

Honor MagicWatch 2: le funzionalità e la scheda tecnica

L’Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch top di gamma a tutto tondo. Non solo per il design o per i materiali utilizzati, ma anche per le componenti e le funzionalità offerte.

L’orologio smart ha uno schermo AMOLED da 1,39" con un’ottima qualità. È possibile attivare la funzione always-on display per avere il display sempre attivo e controllare assiduamente orario e i propri parametri fisici. Inoltre, è possibile anche cambiare le watch faces scegliendo tra le tante messe a disposizione da Honor, oppure impostando un’immagine presente sul proprio smartphone. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L che dona un’elevata resistenza alle cadute e ai graffi.

Ottima anche la parte dedicata agli allenamenti e all’attività fisica. In totale gli sport supportati sono 15, ma gli allenamenti disponibili sono molti di più. Ad esempio per la sola corsa è possibile scegliere tra 13 diverse modalità. Essendo impermeabile lo si può utilizzare anche in piscina. Presente anche un sistema GPS piuttosto avanzata che si rivela utile durante le escursioni. Tra i tanti dati raccolti dallo smartwatch durante l’allenamento c’è anche il VO2 Max, dato tenuto molto in considerazione dai professionisti.

Per la salute Honor ha montato dei sensori che controllano assiduamente i propri parametri vitali: battito cardiaco (h24) e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Disponibile anche il monitoraggio dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc per diminuirlo prima di andare a dormire) e il monitoraggio del sonno. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni.

Honor MagicWatch 2 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’Honor MagicWatch 2 in offerta su Amazon a un prezzo di 125,90€, con uno sconto di ben il 46% rispetto a quello consigliato. Acquistandolo oggi il risparmio è praticamente di 110€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. L’offerta non ha una data di scadenza, ma vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, perché la richiesta è molto alta.

Honor MagicWatch 2