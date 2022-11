Honor Pad 8 è arrivato su Amazon: subito sconto col coupon

Honor Pad 8 è arrivato su Amazon Italia, a poco più di tre mesi dal lancio in Cina. L’offerta di tablet Android con buon rapporto prezzo-caratteristiche, quindi, si amplia ulteriormente grazie a questo modello recentissimo, dal prezzo molto vantaggioso vista la scheda tecnica. Non è certo un tablet ad alte prestazioni, ma è ottimo per vedere contenuti video online in streaming, anche grazie all’elevata risoluzione dello schermo e agli 8 altoparlanti. Il prezzo di listino è molto buono e scende ulteriormente grazie ad una offerta con coupon su Amazon, con venditore terzo e spedizione a carico dell’e-commerce.

Honor Pad 8: caratteristiche tecniche

Il processore scelto da Honor per il suo nuovo tablet Honor Pad 8 è il Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da due diversi tagli di memoria RAM e spazio di archiviazione: 4/128 GB e 6/128 GB.

Il display da 12 pollici è di tipo LCD con risoluzione 2K (1.200×2.000 pixel) e picco di luminosità di 350 nit. La cornice misura 7,2 millimetri. Le fotocamere sono entrambe da 5 MP posizionate una sul retro e una sulla parte anteriore.

La parte più pregiata del tablet Honor Pad 8 è rappresentata dagli 8 speaker (4 per gli alti e 4 per i bassi) con supporto DTS e coordinati dall’algoritmo di ottimizzazione audio sviluppato da Honor che integra la funzione di riconoscimento intelligente delle scene, per regolare automaticamente l’equalizzazione del suono.

Con l’interfaccia MagicUI 6.1 è possibile aprire fino a quattro finestre contemporaneamente, semplificando così il multitasking. Inoltre, è inclusa la modalità e-book per una lettura agevole dei formati elettronici e la dark mode per avere un contrasto sui testi maggiormente evidenziato.

Le connessioni disponibili sono il Bluetooth 5.1 e il WiFi 5, oltre a quella cellulare 4G (c’è lo slot per le SIM). C’è anche il jack da 3,5 mm e l’NFC per i pagamenti contactless e per leggere le carte elettroniche, come la CIE (Carta d’identità elettronica).

La batteria ha una capacità di 7.250 mAh, con ricarica da 22,5W di potenza. Honor Pad 8 ha la scocca in metallo, è spesso solo 6,8 millimetri e pesa 520 grammi.

Honor 8 Pad: l’offerta Amazon

Honor Pad 8 in versone 4/128 GB ha un prezzo di listino di 329 euro, mentre la versione 6/128 GB costa 349 euro. Su entrambe è disponibile, ancora per poco, un coupon da 40 euro, quindi oltre il 10-15% di sconto. I due prezzi finali scendono dunque a 289 euro e 309 euro. Per vedere l’offerta dovete fare click su questi link e poi, una volta su Amazon, selezionare "Applica coupon 40€".

