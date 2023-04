Honor Pad V8 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Honor ha presentato ufficialmente in Cina il suo ultimo tablet, Honor Pad V8, che combina specifiche molto interessanti abbinate con un prezzo accessibile. Si tratta della versione standard dell’Honor Pad V8 Pro, presentato a dicembre dello scorso anno.

La scheda tecnica dell’Honor Pad V8 standard si distingue per il SoC MediaTek Dimensity 8020, chip nuovissimo destinato a dispositivi di fascia media. Honor è la prima azienda a presentare un tablet con questo chip, del quale ancora non ci sono nemmeno i dettagli tecnici.

Honor Pad V8: caratteristiche tecniche

L’Honor Pad V8 si basa su un processore MediaTek Dimensity 8020, con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Il SoC è talmente nuovo che le specifiche ufficiali non sono ancora disponibili, ma dovrebbe garantire una potenza più che sufficiente a far girare tutte le app più diffure..

Il display di tipo LCD misura 11 pollici con risoluzione 2,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Grande qualità, quindi, in una piccola diagonale e con rapporto di forma di 16:10.

Sul retro del tablet si trova il modulo fotografico a due sensori: principale da 13 MP e macro da 2 MP. Sulla parte anteriore, in uno dei lati lunghi della cornice, c’è la fotocamera frontale da 5 MP per le videochiamate e i selfie.

Molto interessante il comparto audio che ricalca quello del fratello maggiore Honor Pad V8 Pro: quattro altoparlanti certificati HI-Res Audio e DTS:X e due microfoni. Honor Pad V8 la sola connessione WiFi 6 e il Bluetooth 5.2, ma niente connessione cellulare, che potrebbe arrivare in futuro visto che il chip di MediaTek integra un modem 5G.

La batteria ha una capacità di 7.250 mAh che secondo le specifiche del produttore assicura un’autonomia di riproduzione di video per 15 ore, mentre la ricarica è da 22,5W. Honor Pad V8 pesa 485 grammi ed è anche abbastanza sottile: 7,35 millimetri.

Tra le funzioni software offerte da Honor per chi compra questo dispositivo è degna di nota la Magic Ring, che consente di trasformare il tablet in uno schermo aggiuntivo per i laptop di Honor, nonché il mirroring dallo smartphone Android (sempre di Honor).

Tra gli accessori che saranno disponibili ci sarà sia la tastiera Magic Keyboard, sia il pennino Magic Pencil 3.

Honor Pad V8: disponibilità e prezzi

Honor Pad V8 è attualmente disponibile in Cina, ma solo in preordine. In versione 8/128 GB il prezzo ufficiale è di 1.799 yuan, cioè 236 euro al cambio attuale, mentre la versione da 8/256 GB ha un prezzo di 1.899 yuan cioè 249 euro.

Al momento non si hanno notizie circa una eventuale disponibilità sui mercati internazionali, ma chiaramente se il nuovo tablet dovesse arrivare anche in Europa finirebbe per avere, tra costi di logistica e tassazione ben superiore, un prezzo di listino parecchio più elevato.