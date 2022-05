Honor Play 30 ufficiale: caratteristiche e prezzo

L’ormai ex sub-brand di Huawei ha appena presentato in Cina un nuovo smartphone, denominato Honor Play 30. Appartenente alla fascia bassa, il device conta però su una grande batteria e sulla possibilità di espandere ulteriormente la memoria interna tramite schedina. Anche il prezzo è conveniente, sebbene sia commisurato alle specifiche tecniche.

Per chi cerca uno smartphone semplice e con caratteristiche da entry level, il nuovo Honor Play 30 potrebbe essere una delle opzioni disponibili. Infatti, il nuovo smartphone della casa cinese ha tutto ciò che serve per avere un prodotto completo per eseguire le applicazioni di base, ma che non spicca per prestazioni molto elevate, né per qualche caratteristica in particolare. Sia la configurazione fotografica che il processore, infatti, sono piuttosto minimal, sebbene il chip targato Qualcomm abbia il supporto per il 5G. Interessanti sono il comparto dedicato allo storage interno e la potente batteria che dovrebbe assicurare anche un giorno di autonomia, con un utilizzo leggero.

Honor Play 30: caratteristiche tecniche

L’Honor Play 30 ha sotto il cofano un chipset Snapdragon 480+ 5G, accoppiato a 4/8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino ad un massimo di 512 GB, grazie allo slot per schede microSD). La parte anteriore del telefono ospita un display LCD da 6,5 ​​pollici con risoluzione 720p e un notch a goccia per la selfie-camera da 5 MP.

Il restante comparto fotografico è posizionato sull’area posteriore del telefono, dove un modulo quadrato accoglie due cerchi in cui sono inseriti, rispettivamente, il principale da 13 MP e il flash LED. C’è, di conseguenza, una sola fotocamera posteriore.

Il Play 30 conta sulla skin Magic UI 5.0 proprietaria basata su Android 11, mentre la capacità della batteria è di 5.000 mAh. Purtroppo, lo smartphone conta su una ricarica di solo 10 W. Per la connettività ci pensano il jack audio da 3,5 mm, il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.1, mentre le tonalità disponibili sono ben quattro: blu, oro, nero e bianco.

Honor Play 30: prezzo e disponibilità

Il telefono è disponibile per il pre-ordine in Cina, ma il suo prezzo è attualmente un mistero. Tuttavia, l’Honor Play 30 potrebbe avere un prezzo, al cambio, tra i 150 e i 200 euro. Non sappiamo se il device arriverà anche in Europa, magari come un rebrand, sotto la gamma X.