Honor Watch GS 3: più stile e un GPS migliore

Honor ha lanciato un nuovo smartwatch che prende il nome di Watch GS 3 e mira a convincere molti utenti sfruttando la sua raffinatezza e una serie di funzionalità migliorate. Rispetto a GS Pro, l’azienda ha quindi abbandonato il design più sportivo per permettere di indossare l’orologio in qualsiasi occasione.

Se vi piace indossare i dispositivi smart sia quando praticate sport – per monitorare le vostre prestazioni – sia quando dovete vestirvi in maniera più formale, allora Honor Watch GS 3 è sicuramente il prodotto che fa per voi. Lo smartwatch ha tanti punti di forza rispetto alle passate generazioni: non solo offre un’autonomia molto estesa, ma fa uso di sensore di rilevazione della frequenza cardiaca e di sistema di posizionamento davvero molto precisi e in grado di garantire risultati molto accurati. Inoltre, i materiali di display, cassa e cinturino sono di alta qualità e sono disponibili differenti configurazioni.

Honor Watch GS 3, com’è fatto

Lo smartwatch Honor ha un display AMOLED rotondo da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel e vetro con curvatura 3D. La cassa è in acciaio inossidabile, è larga 45,9 millimetri, ha uno spessore di 10,5 millimetri e porta l’orologio a pesare soltanto 44 grammi. I colori disponibili sono argento, oro e nero, ognuno con un suo cinturino: i primi due ne utilizzano uno in pelle Nappa, il terzo fa uso di un cinturino in gomma.

Nella parte che va a contatto con il polso c’è il cardiofrequenzimetro PPG a 8 canali che dovrebbe garantire una precisione di almeno il 97% e offre la possibilità di misurare anche il livello di ossigeno nel sangue in maniera continuativa sfruttando Honor Health 5.0. Fra i sensori di Honor Watch GS 3, figurano anche giroscopio, bussola, barometro e quello di rilevazione della luce ambientale che serve a regolare la luminosità del display. Non può mancare il chip NFC per i pagamenti contactless.

Per l’attività all’aria aperta, Honor Watch GS 3 fa uso di un sistema di posizionamento a doppia frequenza e i cinque principali sistemi satellitari. In questo modo, garantisce una precisione notevolmente maggiore rispetto ai precedenti modelli e la posizione viene acquisita istantaneamente. Non si possono non menzionare le oltre 100 modalità sportive e la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere.

Per quanto riguarda l’autonomia, Honor Watch GS 3 garantisce la copertura media di circa 14 giorni e bastano 5 minuti di ricarica per coprire l’intera giornata. In modalità GPS, invece, si possono raggiungere le 30 ore di utilizzo.

Il sistema operativo è LiteOS, ci sono applicazioni preinstallate e se ne possono aggiungere altre grazie alla memoria di 4 GB.

Honor Watch GS 3, prezzi e disponibilità

Honor Watch GS 3 per il momento sarà disponibile soltanto in Cina e si trova già in preordine con prezzi che partono da 1.300 Yuan (180 Euro) per la variante nera e arrivano a 1.500 Yuan (210 Euro) per le altre due con cinturino in pelle. Come termine di paragone, basti pensare che Honor GS Pro partiva da 1.100 Yuan (150 Euro) al momento del suo lancio in Cina.