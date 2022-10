Honor X40 GT: il quasi top arriva questa settimana

Dopo aver presentato poche settimane fa uno smartphone di gamma media, l’Honor X40 con a bordo il processore Qualcomm Snadragon 695, Honor si appresta ora a far debuttare, il prossimo 13 ottobre il nuovo Honor X40 GT. Nella nuova versione cambia il processore, che sarà il Qualcomm Snapdragon 888 5G, il chip dei top di gamma 2021. Di conseguenza Honor X40 GT rientra pienamente nel nuovo segmento di mercato dei "quasi top", venuto alla ribalta negli ultimi mesi.

La scheda tecnica di Honor X40 GT non è stata ancora svelata ufficialmente ma abbondano indiscrezioni e voci non confermate. Honor, da parte sua, si è limitata a confermare l’arrivo del nuovo modello nei prossimi giorni e a mostrarne la scocca posteriore e lo schermo.

Honor X40 GT: come sarebbe

Come anticipato dalla stessa Honor, il processore a bordo del nuovo Honor X40 GT è il Qualcomm Snapdragon 888 5G ma non sappiamo a che tipo di taglio di memorie sarà abbinato. Probabilmente lo vedremo nella doppia combinazione di 6/128 GB e 8/256 GB e forse anche 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. D’altronde sarebbe un peccato non sfruttare appieno la potenza del processore, che è parecchia.

Il display, dalle foto della locandina cinese di presentazione di Honor, sembra del tutto simile alla versione standard Honor X40 e dunque presumibilmente OLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 800 nit di luminosità.

La coppia di fotocamere presente sul retro, sempre a giudicare dalle immagini, potrebbe restare la stessa di X40: un sensore principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore, collocata in un foro al centro dello schermo, potrebbe essere sempre da 8 MP.

Alcuni leaker sostengono che la batteria potrebbe raggiungere la capacità di 6.000 mAh con ricarica rapida da 66W, e anche che potrebbe essere presente il jack da 3,5 mm. Se queste indiscrezioni dovessero trovare riscontro, Honor X40 GT sarebbe un ottimo smartphone di fascia medio-alta dedicato al pubblico più giovane.

Honor X40 GT: quando arriverà e prezzo

La data di presentazione di Honor X40 GT è stata fissata al 13 ottobre alle ore 19,30 in Cina e da quel momento in poi potrebbero iniziare i preordini, se non addirittura le vendite.

Non conosciamo ancora i mercati di distribuzione, e dunque se anche Europa e Italia saranno incluse così come non conosciamo il prezzo. In Cina l’Honor X40 attuale ha i seguenti prezzi:

Honor X40 con 6/128GB di memoria: 1.499 yuan (214 euro)

Honor X40 con 8/128GB di memoria: 1.699 yuan (243 euro)

Honor X40 con 8/256GB di memoria: 1.999 yuan (286 euro)

Honor X40 con 12/256GB di memoria: 2.299 yuan (329 euro)

E’ chiaro che il modello X40 GT con il chip Snapdragon 888 sarà più caro, anche di diverse decine di euro, ed è altrettanto chiaro che l’eventuale prezzo europeo sarebbe ulteriormente maggiorato dai costi di logistica e dalla tassazione locale.