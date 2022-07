Honor X40i ufficiale: gamma media, ma con stile

Dopo la separazione da Huawei, che le ha permesso di tornare a usare i chip 5G, Honor sta cercando una sua posizione nel complicatissimo e affollatissimo mercato degli smartphone. La chiave scelta dal brand cinese è anche quella del design e del colpo d’occhio estetico, come dimostra l’ultimo prodotto appena lanciato: Honor X40i, uno smartphone medio a dir poco "scintillante".

Scintillante e anche abbastanza grosso, visto il display da ben 6,7 pollici, mentre sotto il cofano troviamo un device piuttosto tradizionale, cioè simile a ciò che offre anche la concorrenza. Buono, almeno in Cina, il prezzo mentre non è per nulla certo che questo modello varchi i confini cinesi, o che lo faccia con questo nome. Dalla scheda tecnica, infatti, si intuisce quanto Honor abbia dovuto lottare per avere le componenti elettroniche necessarie a realizzare questo nuovo smartphone e a tenere basso il prezzo di vendita. Non è un buon periodo per l’industria tech, d’altronde, e lo sappiamo ormai tutti.

Honor X40i: caratteristiche tecniche

Il cuore di Honor X40i è il chip MediaTek Dimensity 700, un processore di fascia medio-bassa più che dignitoso ma ben lontano dalle prestazioni dei migliori. A questo chip modesto, però, Honor ha affiancato 8 o addirittura 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo è molto grande, da 6,7 pollici, ma è in tecnologia LCD con risoluzione FHD+ (2.388×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di soli 60 Hz. Il lettore d’impronte non è sotto lo schermo, ma nella scocca laterale.

Due le fotocamere posteriori, disposte a forma di 8: una 50 MP f/1.8 e un sensore di profondità che serve solo a fare le foto ritratto con l’effetto bokeh. Di fronte, invece, c’è una modesta fotocamera da 8 MP. Un buon compromesso, però, è quello fatto da Honor per la batteria: solo 4.000 mAh, ma con una ricarica abbastanza veloce da 40 watt.

Dicevamo del design molto particolare di questo modello, che dipende soprattutto dai colori scelti. Due, oltre ai classici grigio-nero e argento-bianco: un glitteratissimo "Rose Galaxy" e un riflettentissimo verde "Mo Yuqing", entrambi un bel po’ appariscenti.

Honor X40i: quanto costa

Dalla scheda tecnica emerge chiaramente che Honor ha fatto di tutto per trovare un compromesso tra prezzo e qualità e, tutto sommato, visto il prezzo cinese c’è anche riuscita. Honor X40i, infatti, è venduto in Cina ai seguenti prezzi (al cambio attuale):