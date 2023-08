Honor X5 Plus è ufficiale: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato ufficialmente anche per il mercato italiano il nuovo Honor X5 Plus. Versione maggiorata del precedente Honor X5. Parliamo comunque di un dispositivo low-cost che, rispetto al passato migliora non poco nella scheda tecnica con un display più generoso, un processore più performante, un maggiore quantitativo di RAM e un comparto fotografico completamente rinnovato.

Ma il vero punto di forza di questo dispositivo è sicuramente l’autonomia che grazie a una batteria da 5.200 mAh e a un processore dai consumi estremamente ridotti, promette diversi giorni di utilizzo, senza il bisogno di preoccuparsi della ricarica.

Honor X5 Plus: scheda tecnica

Honor X5 Plus ha un display TFT LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (1.612×720 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Il processore scelto da Honor è un MediaTek Helio G36 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Chiaramente parliamo di un processore di fascia bassa che riesce a bilanciare perfettamente performance e consumi e riuscendo a mantenere bassi anche i costi di produzione, cosa fondamentale per uno smartphone di questa categoria.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e da un sensore per la profondità di campo da 5 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP (f/2.2). Trattandosi di un dispositivo low-cost non è possibile aspettarsi miracoli da questi sensori, anche se in condizioni di buona illuminazione riescono a garantire scatti discreti, grazie soprattutto alla fotocamera principale.

Dato che il processore all’interno di Honor X5 Plus non ha un modem compatibile con la rete 5G, gli utenti dovranno accontentarsi di navigare alla velocità del 4G. Oltre a questo, tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS. Presente anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh con ricarica cablata a 10W. Molto interessante l’autonomia che grazie a una batteria di queste dimensioni e al processore poco energivoro consente di superare tranquillamente anche i due giorni di utilizzo. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1.

Honor X5 Plus: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor X5 Plus può essere già acquistato sul sito ufficiale dell’azienda cinese e presso i rivenditori autorizzati, dove è disponibile in due colorazioni Midnight Black e Cyan Lake. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 119,99 euro.