Honor X8 5G ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Dopo l’annuncio di alcune settimane fa, e dopo essere stato portato nel nostro Paese in versione solo 4G, ora Honor X8 5G arriva finalmente in Italia. Lo smartphone è un dispositivo di fascia medio-bassa, che fa del prezzo conveniente il suo punto forte. La scheda tecnica non mostra alcun miracolo, ma nessuno glielo chiede: Honor X8 5G è un telefono per chi vuole spendere poco, ma senza rinunciare al 5G e ad una buona autonomia.

Honor X8 5G: caratteristiche tecniche

Honor X8 5G ha un display LCD da 6,5 pollici HD+ con refresh rate non dichiarato. La scheda tecnica del prodotto su Amazon (che trovate al link qui sotto) dichiara 90 Hz, ma sul sito del produttore non vi è traccia di questa specifica.

Honor X8 5G – Versione 6/128 GB

In ogni caso, come è normale con gli schermi LCD, il sensore d’impronte digitali è posto lateralmente ma, almeno, c’è anche lo sblocco con riconoscimento facciale.

A bordo dell’Honor X8 5G troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 480+, un octa core da 2,2 GHz con GPU Adreno 619, accoppiato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. E’ possibile espandere virtualmente la memoria RAM con ulteriori 2 GB, grazie alla tecnologia Honor RAM Turbo, e arrivare a 8 GB di RAM.

Per quanto riguarda il comparto fotografico anteriore, la lente è da 8 MP; sul retro, invece, la configurazione ottica offre un sensore principale da 48 MP, uno di profondità da 2 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Completano il quadro posteriore il flash LED e Zoom digitale fino a 8x.

Il telefono è un dual SIM con batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 22,5 W. Honor Magic X8 5G è venduto con sistema operativo Android 11 e interfaccia proprietaria Magic UI 4.2 ed è disponibile nelle tonalità Midnight Black e Ocean Blue.

Honor X8 5G: prezzo e disponibilità

In pre-ordine fino a domani 8 settembre, Honor X8 5G arriva sul mercato italiano al prezzo di 269,90 euro. Su Amazon è già disponibile a pochi euro in più.

