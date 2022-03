Honor X8 ufficiale: solo 4G per il nuovo medio cinese

Per ora è solo sul mercato cinese, ma presto potremo averlo anche in Europa: parliamo del nuovo smartphone di fascia media Honor X8. L’azienda cinese è in grande spolvero: messe da parte le disavventure con la exx casa madre Huawei ha tirato fuori, nel giro di pochi mesi, un bouquet di nuovi terminali.

Honor è, secondo Counterpoint Research, la seconda azienda dopo Apple, a aver totalizzato il maggior numero di vendite in Cina, crescendo del 100 per cento dall’anno scorso. Il dato ci fa riflettere e ci porta a pensare che il nuovo Honor X8, smartphone 4G ma con caratteristiche tecniche basiche e si spera dal prezzo contenuto, potrebbe essere un grande successo in termini di vendite almeno per i prossimi due trimestri. Infatti, il 4G è destinato a avere ancora una notevole fascia di mercato per tutto il 2022 prima di essere dismesso su scala globale con l’arrivo dei primi smartphone 5G ultra economici.

Honor X8: caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor X8 si basa sul chip Snapdragon 680 4G , annunciato da Qualcomm a ottobre 2021 e realizzato a 6 nm. A questo chip Honor affianca 6GB di RAM, con possibilità di espansione fino a 8 GB tramite la cosiddetta “RAM virtuale“, e 128 GB di archiviazione senza possibilità di espansione.

Il display è da 6,7 pollici di diagonale, di tipo LCD IPS e con risoluzione 1.080×2.388 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il comparto fotocamere è composto da 4 sensori disposti sul retro a quadrato, in stile iPhone: la principale 64 MP a cui si affiancano la cam secondaria da 5 MP, il sensore di profondità e il macro da 2 MP ciascuno. Come sempre nelle configurazioni di questo tipo, anche su Honor X8 l’unico sensore che lavorerà sul serio sarà quello principale, gli altri sono più per il marketing che per fare realmente le foto.

La selfie camera frontale è da 16 MP con risoluzione video massima di 1080p. la batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica a 22,5 W.

La connettività, come già accennato è solo 4G, e c’è il Bluetooth 5.0 ma manca il chip NFC che serve per attivare tra le altre cose anche i pagamenti contacless.

Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia Magic UI 4.2.

Honor X8: disponibilità e prezzi

Il nuovo smartphone è stato appena presentato ufficialmente sul mercato cinese, ma non ne è stato ancora ufficializzato il prezzo. Potrebbe arrivare anche sul mercato europeo nei prossimi mesi, aprendo così le novità della stagione estiva. Con una configurazione del genere avrebbe una chance solo ad un prezzo non superiore a 300 euro.