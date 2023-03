Hoover, la lavasciuga smart è al minimo storico: va comprata subito

Quando si hanno problemi di spazio nella lavanderia (o ripostiglio, o bagno) di casa ma non si ha nessuna intenzione di rinunciare alla comodità dell’asciugatrice, la soluzione non può che essere una: optare per una lavasciuga. Questi elettrodomestici, come suggerisce anche il nome, coniugano le funzionalità di una lavatrice e di un’asciugatrice, permettono di risparmiare spazio e tempo.

La lavasciuga Hoover H-WASH&DRY 500, ad esempio, può fare lavaggi con carico da 10 chilogrammi e asciugare carichi da 6 chilogrammi. Ti basterà caricarla una volta, selezionare il programma di lavaggio e asciugatura che fa al tuo caso (o farlo scegliere a lei) e uscire di casa. Non avrete più il problema di dover passare i capi da un elettrodomestico all’altro, risparmiando tempo ed energia. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon potrai acquistarla a un prezzo bassissimo: costa più di 300 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Hoover H-WASH&DRY 500, lavasciuga 10+6 KG

Hoover H-WASH&DRY 500 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tra le più avanzate e versatili lavasciuga oggi disponibili sul mercato, la Hoover H-WASH&DRY 500 permette di lavare e asciugare capi di ogni genere con facilità e velocità. Sfruttando i sensori avanzati dell’elettrodomestico, infatti, potrete anche evitare di perdere troppo tempo a scegliere un programma di lavaggio e asciugatura. Sarà infatti la lavasciuga a valutare i capi all’interno, pesarli e scegliere quale sia il programma migliore di volta in volta.

E nel caso abbiate dei dubbi, nessun problema: grazie all’app hOn potrete scansionare l’etichetta delle vostre maglie o dei vostri pantaloni preferiti (o quelli che avete appena comprato) e ricevere suggerimenti su quelli che sono i programmi di lavaggio e asciugatura più adatti per evitare di rovinare gli abiti. Con la funzione di dosaggio automatico del detersivo, poi, potrete anche riempire la vaschetta senza problemi: la Hoover H-WASH&DRY 500 calcola la quantità perfetta di detergente e lo inietta direttamente all’interno del cestello.

La H-WASH&DRY 500 è anche smart: sincronizzandola con l’app potrai gestirla da remoto, anche quando non sei in casa. Una volta terminata la procedura di "installazione", potrete avviare programmi, interromperli, monitorare i consumi e molto altro direttamente dallo smartphone, anche se siete in ufficio o lontani centinaia di chilometri da casa.

Hoover, la lavasciuga è al minimo storico: sconto e prezzo finale

Come abbiamo detto inizialmente, la lavasciuga dello storico marchio statunitense è tra le migliori offerte di oggi su Amazon grazie a uno sconto top che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. La Hoover H-WASH&DRY 500 è infatti scontata del 41% e costa 468,80 euro. Rispetto al prezzo consigliato dal produttore, il risparmio è notevole: comprandola adesso risparmierai più di 330 euro.

