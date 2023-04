House of the Dragon 2, riprese al via

È ora di tornare a Westeros. Sono appena iniziate le riprese della seconda stagione di House of the Dragon, il prequel de Il trono di spade (alias Games of Thrones) ispirato al libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. Il primo ciak è avvenuto ai Leavesden Studios, nel Regno Unito, e per annunciarlo HBO ha diffuso una prima foto dal set: l’iconico trono di spade, visto da dietro, con alcuni addetti alle riprese che si aggirano nei dintorni. Ma quando esce House of the Dragon 2 e cosa sappiamo per ora della trama e del cast?

House of The Dragon 2: anticipazioni

«House of the Dragon è tornata», ha dichiarato in una nota stampa Ryan Condal, co-creatore, showrunner e produttore esecutivo della nuova stagione. «Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ormai la nostra famiglia e con nuovi talenti davanti e dietro la macchina da presa. Tutti i vostri personaggi preferiti presto cospireranno di nuovo ai tavoli del consiglio, marceranno con i loro eserciti e cavalcheranno i loro draghi in battaglia. Non vediamo l’ora di condividere ciò che abbiamo in serbo per voi».

Co-creatore e produttore esecutivo della seconda stagione è anche George R.R. Martin; mentre gli altri produttori esecutivi sono Sara Hess, Alan Taylor (un "veterano" de Il Trono di Spade), Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis.

Cosa succede in House of the Dragon 2?

Il prequel, come è noto, è ambientato un paio di secoli prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e si concentra sulla storia della Casa Targaryen. Il finale della prima stagione (attenzione: seguono spoiler) ha spinto la storia a «un punto di non ritorno», come ha dichiarato Ryan Condal. Aegon e Rhaenyra sono stati incoronati rispettivamente re e regina dalle rispettive fazioni, mentre Aemond ha ucciso Lucerys e il suo drago Arrax. La guerra civile, insomma, è ufficialmente iniziata e nella seconda stagione non potrà che diventare ancora più cruenta.

Intervistato da Deadline, Condal ha anticipato che nella seconda stagione non ci saranno più i salti temporali che hanno caratterizzato la prima stagione. «Gli attori interpreteranno questi personaggi fino alla fine. Non faremo altri recasting. Non faremo enormi salti in avanti nel tempo. Ora siamo nella Danza dei Draghi e racconteremo quella storia», ha detto. Il riferimento è al fatto che nei primi cinque episodi della prima stagione Rhaenyra e Alicent sono interpretate da Milly Alcock ed Emily Carey, poi sostituite da Emma D’Arcy e Olivia Cooke, dal momento che l’episodio sei presenta un salto temporale in avanti di dieci anni.

Il cast di House of the Dragon 2

Nel cast della seconda stagione di House of the Dragon ci sono Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best e Steve Toussaint. Tra gli interpreti figurano inoltre Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham, tutti volti già noti dalla prima stagione, partecipano alle riprese dei nuovi episodi.

Quando esce House of the Dragon 2

Non è ancora nota la data di uscita della seconda stagione di House of the Dragon, ma probabilmente sarà nella seconda metà del 2024. Comunque, come la prima, anche la seconda stagione sarà disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.