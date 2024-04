House of the Dragon, cosa sappiamo della seconda stagione

Fonte foto: HBO

La seconda stagione di House of the Dragon ha finalmente una data di uscita ufficiale. Il nuovo ciclo di episodi, che arriva quest’anno in Italia su Sky e in streaming su NOW, sarà tutto incentrato sulla violenta guerra civile all’interno della famiglia Targaryen per conquistare il Trono di Spade, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ecco tutte le cose da sapere in vista del ritorno della serie tv targata HBO e Sky Exclusive, co-creata da George R.R. Martin e Ryan Condal

House of the Dragon 2: trama e anticipazioni

Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon è ambientata duecento anni prima degli eventi raccontati in Il Trono di Spade (Game of Thrones). In seguito ai tragici e irreparabili fatti raccontati nel finale della prima stagione, la situazione in casa Targaryen è precipitata portando Westeros ufficialmente sull’orlo di una sanguinosa guerra civile.

Come mostra il doppio trailer della serie recentemente distribuito, ciascuna fazione – Verdi e Neri – ritiene il proprio sovrano di riferimento il legittimo erede al trono. Saranno le battaglie e l’astuzia, ma anche le alleanze strategiche, a decretare il vincitore.

Il cast di House of the Dragon 2

Nella seconda stagione di House of the Dragon, che sarà composta da otto episodi, tornano i protagonisti che il pubblico ha già avuto modo di conoscere nel primo ciclo di episodi: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel ed Ewan Mitchell.

Compariranno nella stagione 2 anche i già noti Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Per quanto riguarda le new entry, invece, il cast di House of the Dragon 2 dà il benvenuto ad Abubakar Salim nei panni di Alyn di Hull, a Gayle Rankin nel ruolo di Alys Rivers e a Freddie Fox in quello di Ser Gwayne Hightower. Simon Russell Beale veste i panni di Ser Simon Strong, Clinton Liberty quelli di Addam of Hull e Jamie Kenna quelli di Ser Alfred Broome.

Kieran Bew sarà Hugh, Tom Bennett interpreterà Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan vestirà invece i panni di Ser Rickard Thorne. I co-creatori Martin e Condral sono anche produttori esecutivi della stagione 2 insieme a Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis.

Quando esce House of the Dragon stagione 2

La seconda stagione di House of the Dragon arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW il 17 giugno 2024. La messa in onda in Italia avviene in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Nell’attesa dell’uscita, su Sky e in streaming su NOW è sempre possibile riguardare la prima stagione.