Dopo il grande successo della serie tv Il Trono di Spade, prodotta da HBO, arriva lo spin-off intitolato House of the Dragon, un prequel ambientato circa 300 anni prima degli eventi narrati nella serie madre. In particolare, si soffermerà sulle vicende dei Targaryen, casata a cui appartiene Daenerys, madre dei draghi.

Ormai Il Trono di Spade è terminato da più di un anno, la serie tv ha accompagnato gli spettatori per 8 stagioni ed è stata una delle più seguite degli ultimi anni. L’universo di George R. R. Martin è così ampio e articolato che, probabilmente, vedremo altri contenuti connessi tra loro. Infatti, la serie madre è tratta da Le cronache del ghiaccio e del fuoco, mentre lo spin-off è ispirato a un altro famoso romanzo dello stesso autore. George R. R. Martin è coinvolto in prima persona anche per il nuovo show. La regia sarà invece affidata a Miguel Sapochnik, anche lui veterano di Game of Thrones. Secondo le ultime notizie, House of the Dragon sarà trasmessa su Sky e NOW molto presto. Le riprese sono iniziate poche settimane fa e HBO ha rilasciato le prime foto dal set.

Trama House of the Dragon: di cosa parla la serie tv

Fonte foto: HBO

House of the Dragon è basata sul romanzo Fuoco e Sangue di George R. R. Martin, che nel nuovo show di HBO riveste il ruolo di produttore esecutivo. La storia è ambientata 300 anni prima degli aventi raccontati in The Games of Thrones e si concentra sulle avventure dei membri della Casa Targaryen. Il prequel dovrebbe coprire un arco temporale di 150 anni.

La trama racconterà la fine del dominio dei Targaryen, ma sembra che ci sia in programma anche un continuo basato su un altro libro di R. R. Martin. L’obiettivo è coprire l’intero arco storico, fino alla ribellione di Robert Baratheon. Ciò permetterebbe ai prequel di ricongiungersi perfettamente alla serie madre.

House of the Dragon: il cast e le ambientazioni

Fonte foto: HBO

Emma D’Arcy interpreta la Principessa Rhaenyra, primogenita del re Viserys Targaryen, il suo ruolo è invece affidato a Paddy Considine (Peaky Blinders).

Matt Smith (Doctor Who e The Crown) interpreta il Principe Daemon, cioè il fratello minore del Re Viserys ed erede al trono, un forte guerriero e abile cavalcatore di draghi.

C’è poi Steve Toussaint, che veste i panni di Lord Corlys Velaryon, chiamato anche «The Sea Snake», il più famoso navigatore della storia di Westeros, possiede la flotta più grande che il mondo abbia mai conosciuto. Infine, Olivia Cooke è Alicent Hightower, figlia del Primo Cavaliere del Re Otto Hightower.

Le location di House of the Dragon saranno davvero meravigliose e completamente diverse da quelle della serie madre. La serie è girata in Cornovaglia, tra spiagge selvagge e i piccoli villaggi. In particolare, uno dei set sarà Holywell Bay, spiaggia mozzafiato nel nord del Paese. Precedentemente era stato il set di “007 – La morte può attendere”.

Uscita di House of the Dragon

Fonte foto: HBO

House of the Dragon uscirà nel 2022 su HBO e in Italia sarà trasmesso in contemporanea su Sky e la sua piattaforma di streaming NOW.