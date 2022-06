Il laptop in offerta per lo smart working estivo: qualità senza spendere troppo

Anche chi lavora nei mesi estivi può ambire a qualche ora di relax in più grazie al lavoro da remoto. In effetti lo smartworking consente quantomeno di lavorare anche dalla casa al mare o in montagna, al fresco. Ovviamente è fondamentale avere un buon laptop con tanta memoria RAM veloce e dotato di una batteria capiente per avere abbastanza autonomia senza rete elettrica.

Il laptop HP 15s-fq4004sl da 15 pollici con processore Intel Core i7 di undicesima generazione è un dispositivo perfetto per essere portato ovunque, proprio in ottica smart working. Infatti è leggerissimo, pesa appena 1,69 Kg e sottilissimo, poco più spesso di un centimetro e mezzo (per la precisione 1,79 mm) mentre il display è dotato di una cornice micro-edge di soli 6,5 mm. Lo chassis in alluminio in colore argento gli conferisce eleganza, mentre i bordi arrotondati gli donano un design senza tempo. Molto utile, per chi lavora, il touchpad di precisione integrato e il supporto multi-touch che aiuta a velocizzare sia la produttività, sia la navigazione (e si può rinunciare al mouse).

HP Laptop 15s: caratteristiche tecniche

Il computer portatile HP 15s-fq4004sl come anticipato ha un elegante chassis in alluminio con touchpad integrato. Il display da 15 pollici è micro-edge, cioè con cornici molto sottili che in un certo senso lo rendono "tutto schermo".

Il processore a bordo del notebook di HP è l’Intel Core i7 di undicesima generazione, un ottimo chip anche se non recentissimo, affiancato da ben 16 GB di RAM e a 512 GB di memoria di archiviazione su disco SSD, che garantiscono un’elevata velocità di esecuzione delle applicazioni. Potenza persino esuberante, se il laptop HP da 15 pollici verrà usato solo per lo streaming e l’intrattenimento in generale, campo in cui questo computer si difende benissimo grazie al display Full HD da 15 pollici antiriflesso, pilotato dalla scheda grafica integrata Intel Iris X.

La durata dichiarata della batteria è di 9 ore e 15 minuti, ovviamente con un uso medio, e c’è la riarica rapida HP Fast Charge: circa il 50% della carica totale in 45 minuti di connessione alla presa elettrica.

Infine, per la connettività, troviamo 2 porte USB, di cui una SuperSpeed Type-C, una porta HDMI, il jack audio per cuffie e microfono, la connessione Bluetooth 4.2. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

HP Laptop 15s: l’offerta Amazon

Il computer portatile HP Laptop 15s è disponibile in colore argento, anche su Amazon. Il prezzo di listino è di 949,99 euro, giustificato suprattutto dall’i7 e dall’abbondante memoria, ma oggi su Amazon è in sconto al prezzo finale di 749,99 euro (-200 euro, -21%).

Notebook HP 15s-fq4004sl – Intel Core i7-1195G7 – Memoria 16/512 GB