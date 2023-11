HTC, pronto un visore VR da portare sulla ISS

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Shutterstock

HTC sta per inviare i suoi visori VR Vive Focus 3 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Una decisione maturata insieme a XRHealth e Nord Space per aiutare i membri dell’equipaggio a restare mentalmente lucidi durante i periodi passati in orbita e, perché no, per fornire loro un sistema di intrattenimento da utilizzare nel tempo libero.

Naturalmente, non sono gli stessi visori disponibili qui sulla Terra e HTC li ha equipaggiati appositamente per essere indossati nelle particolari condizioni ambientali dell’ISS, sfruttando anche un software specifico da utilizzare per “mantenere la salute mentale in orbita“.

Visori HTC sull’ISS, cosa cambia per l’equipaggio

Sicuramente poter utilizzare i visori HTC Vive Focus 3 è un modo per gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di mantenersi lucidi mentalmente durante i giorni di permanenza a bordo della stazione e, naturalmente, per ottimizzare i tempi morti con attività ricreative che, allo stesso modo, possono anche aiutarli a prendersi cura di sé stessi e della proprio benessere mentale.

Perciò questi strumenti non saranno utilizzati solo per il gaming ma avranno anche il compito di monitorare lo stato di salute degli astronauti che, soprattutto dopo tanti mesi di permanenza nello spazio, in completo isolamento dal resto del mondo, potrebbero notare effetti collaterali a livello psicologico anche di grave entità.

Allo stesso modo il visore potrà essere utilizzato anche per connettersi con la propria famiglia e con i propri affetti, sfruttando l’ormai potentissima rete internet a bordo dell’ISS (da ben 600 Mbps), aiutandoli a sopportare l’isolamento forzato che, in certi casi, può durare anche molti mesi.

Per cui i Vive Focus 3 arriveranno in orbita con un doppio obiettivo: da una parte mantenere attivo il cervello degli astronauti durante i tempi morti, dall’altra farli sentire più a casa, aiutandoli a distrarsi con applicazioni per l’intrattenimento e con la possibilità di mettersi in contatto con la Terra.

HTC Vive Focus 3 per ISS: cosa cambia

Il visore HTC Vive Focus 3 ha due pannelli LCD da 2,88 pollici, con risoluzione 2.448×2.448 pixel per occhio e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon XR2 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 2 TB acquistando una scheda microSD esterna.

Tra le opzioni di connettività abbiamo: 2 porte USB-C 3.2, il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6. Oltre a questo è presente a bordo del visore anche un doppio microfono con cancellazione dell’eco e l’uscita per il jack audio da 3,5 mm.

Per quanto riguarda i sensori abbiamo: quattro telecamere di localizzazione, il G-sensor (un sensore di movimento per misurare l’accelerazione e orientare il display di conseguenza), il giroscopio e un sensore di prossimità. E poi, naturalmente, ci sono i due controller per “muoversi” mentre si utilizza il visore VR.

Come anticipato, gli HTC Vive Focus 3 che saliranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale non saranno come quelli qui sulla Terra ma avranno, naturalmente, delle differenze hardware per consentirne l’utilizzo in quelle particolarissime circostanze.

Anzitutto avranno una nuova tecnologia di tracciamento che è stata sviluppata specificatamente per la microgravità.

Oltre a questo ci sono anche dei nuovi sensori di tracciamento degli occhi che saranno utilizzati dal visore (e dall’applicazione per il monitoraggio della salute mentale degli astronauti), per valutare chi li indossa e, in caso di rilevazioni anomale, intervenire quanto prima per “ripristinare” l’equilibrio mentale dei cosmonauti.

Oltretutto il dispositivo è stato ottimizzato anche per ridurre (eventuali) attacchi di nausea, causati dalle particolari condizioni d’uso in assenza di gravità.

Ancora non c’è una data di lancio precisa ma gli HTC Vive Focus 3 dovrebbero arrivare sulla ISS con uno dei lanci payload (quelli per il rifornimento della stazione) nei prossimi mesi e il primo membro dell’equipaggio a utilizzarli sarà l’astronauta danese Andreas Mogensen, che al momento è al comando della Stazione Spaziale Internazionale.